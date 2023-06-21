Haberler Galatasaray Icardi'nin gönlü Aslan

Icardi'nin gönlü Aslan

Taraftarların yolunu gözlediği Mauro İcardi’nin aklı sarı kırmızılı kulüpte kaldı. Ailesiyle birlikte tatiline devam eden Arjantinli yıldız, eşinin açtığı canlı yayında ta raftarlara aslan dövmesini gösterdi. Eşi Wanda Nara, ‘G.Saray’a dön’ çağrısına, “Evet, bence de dönmelisin” diye karşılık verdi. Ayrıca kızının ‘Aşkın Olayım’ şarkısını söylemesi de taraftarları heyecanlandırdı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 06:50
Icardi'nin gönlü Aslan

Taraftarların yolunu gözlediği Mauro İcardi'nin aklı sarı kırmızılı kulüpte kaldı. Ailesiyle birlikte tatiline devam eden Arjantinli yıldız, eşinin açtığı canlı yayında ta raftarlara aslan dövmesini gösterdi. Eşi Wanda Nara, 'G.Saray'a dön' çağrısına, "Evet, bence de dönmelisin" diye karşılık verdi. Ayrıca kızının 'Aşkın Olayım' şarkısını söylemesi de taraftarları heyecanlandırdı.

TALİPLERİ ARTIYOR

Suudi Arabistan ekiplerinin peşinde olduğu İcardi için flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Juventus'un Sırp golcüsü Vlahovic'i satması halinde İcardi'yi listesine aldığı iddia edildi. İtalyan basınına yansıyan haberlerde, Galatasaray'da harika bir sezon geçiren Arjantinli için PSG'yle temaslar başlayacak.

DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe ve Beşiktaş art arda açıkladı! İşte Türkiye'de ve Avrupa'a dikkat çeken formalar...
Miray Daner’le ilişkisi biten Oğulcan Engin güzel oyuncu İlayda Alişan ile fena yakalandı! Çift aşk sorularına...
Mourinho gözden çıkardı F.Bahçe talip oldu!
F.Bahçe kalsın istiyor ama Arda'nın planı başka!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Zaniolo için dev takas planı!
Aslan'da orta sahaya sürpriz aday! Terim de istemişti
Deprem son dakika! 21 Haziran deprem mi oldu?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
CREED: BİR EFSANENİN DOĞUŞU FİLMİ KONUSU
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ronaldo rekor kırdı Portekiz kazandı! Ronaldo rekor kırdı Portekiz kazandı! 00:29
Ronaldo rekor kırdı Portekiz kazandı! Ronaldo rekor kırdı Portekiz kazandı! 00:28
Rus orta sahadan Beşiktaş'a flaş talep! Rus orta sahadan Beşiktaş'a flaş talep! 00:14
F.Bahçe yeni hocasına kavuşuyor! O tarih ortaya çıktı F.Bahçe yeni hocasına kavuşuyor! O tarih ortaya çıktı 23:55
F.Bahçe'nin yeni sezon formaları görücüye çıktı! F.Bahçe'nin yeni sezon formaları görücüye çıktı! 23:55
Bologna'dan F.Bahçe'ye Barrow cevabı! Bologna'dan F.Bahçe'ye Barrow cevabı! 23:55
Daha Eski
Dünyaca ünlü menajer açıkladı! "Gelecekte Arda Güler... Dünyaca ünlü menajer açıkladı! "Gelecekte Arda Güler... 23:55
Dev operasyon! Listede dünya yıldızları var Dev operasyon! Listede dünya yıldızları var 23:55
F.Bahçe'nin istediği yıldıza İngilizlerden kanca! F.Bahçe'nin istediği yıldıza İngilizlerden kanca! 23:55
Görüşme tarihi belli oldu! Arda ve F.Bahçe... Görüşme tarihi belli oldu! Arda ve F.Bahçe... 23:55
Aslan'da orta sahaya sürpriz aday! Terim de istemişti Aslan'da orta sahaya sürpriz aday! Terim de istemişti 23:55
Ümit Milliler Bosna Hersek'i devirdi! Ümit Milliler Bosna Hersek'i devirdi! 23:55