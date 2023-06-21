Icardi'nin gönlü Aslan

Taraftarların yolunu gözlediği Mauro İcardi'nin aklı sarı kırmızılı kulüpte kaldı. Ailesiyle birlikte tatiline devam eden Arjantinli yıldız, eşinin açtığı canlı yayında ta raftarlara aslan dövmesini gösterdi. Eşi Wanda Nara, 'G.Saray'a dön' çağrısına, "Evet, bence de dönmelisin" diye karşılık verdi. Ayrıca kızının 'Aşkın Olayım' şarkısını söylemesi de taraftarları heyecanlandırdı.

TALİPLERİ ARTIYOR

Suudi Arabistan ekiplerinin peşinde olduğu İcardi için flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Juventus'un Sırp golcüsü Vlahovic'i satması halinde İcardi'yi listesine aldığı iddia edildi. İtalyan basınına yansıyan haberlerde, Galatasaray'da harika bir sezon geçiren Arjantinli için PSG'yle temaslar başlayacak.