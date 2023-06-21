Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Emre Taşdemir'e teşekkür mesajı!

Galatasaray'dan Emre Taşdemir'e teşekkür mesajı!

Galatasaray kulübü, sözleşmesi sona eren ve takıma veda eden Emre Taşdemir'e teşekkür etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 16:30
Galatasaray'dan Emre Taşdemir'e teşekkür mesajı!

Galatasaray, sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki sol bek oyuncusu Emre Taşdemir'e verdiği emeklerden dolayı teşekkür etti.

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da mukavelesi biten sol bek oyuncusu Emre Taşdemir ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından 27 yaşındaki futbolcu için bir veda mesajı paylaştı. Konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Galatasaray formasıyla vermiş olduğun emek ve katkılardan dolayı teşekkürler Emre. Bundan sonraki kariyerinde başarılar" ifadeleri kullanıldı. Emre Taşdemir ise sosyal medya hesabından "Her şey için teşekkür ederim" mesajını paylaştı.

Galatasaray'ın, 2018-2019 sezonunda transfer ettiği Emre Taşdemir, sarı-kırmızılılarla 37 resmi maçta 1 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

DİĞER
“Müge Anlı İle Tatlı Sert” Bir televizyon programından çok daha fazlası! Müge Anlı ve dostlarından 100 adet mobil aşevi
Galatasaray'da bir ayrılık daha! Resmen duyuruldu
Kanarya'ya transferde zorlu rakipler! 35 milyon euro...
Transferde dev kapışma! G.Saray istedi F.Bahçe alıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Nelsson transferini açıkladılar! Rekor bonservisle gidiyor
Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
2023 kurban fiyatları büyükbaş ve küçükbaş
En uzun gündüz ne zaman?
Çılgın sayısal Loto çekildi mi 21 Haziran?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ali Koç ve Arda Güler görüşmesi sona erdi Ali Koç ve Arda Güler görüşmesi sona erdi 16:40
Karşıyaka Ersin Akay'a emanet! Karşıyaka Ersin Akay'a emanet! 16:39
G.Saray'da Emre Taşdemir'e teşekkür mesajı! G.Saray'da Emre Taşdemir'e teşekkür mesajı! 16:30
Filenin Efeleri Dörtlü Final'e hazır! Filenin Efeleri Dörtlü Final'e hazır! 16:26
G.Saray'ı Avrupa'da dişli rakipler bekliyor G.Saray'ı Avrupa'da dişli rakipler bekliyor 15:03
İlkay Gündoğan'ın yeni adresi netleşti İlkay Gündoğan'ın yeni adresi netleşti 15:22
Daha Eski
Zajc ile ilgili bomba iddia! Yeni sezonda... Zajc ile ilgili bomba iddia! Yeni sezonda... 15:23
Muleka'ya 2 talip birden! Teklif yapıldı Muleka'ya 2 talip birden! Teklif yapıldı 15:58
Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! 16:07
Kanarya'ya transferde zorlu rakipler! 35 milyon euro... Kanarya'ya transferde zorlu rakipler! 35 milyon euro... 16:15
Türk Telekom'da 3 ayrılık birden! Türk Telekom'da 3 ayrılık birden! 16:17
Nelsson transferini açıkladılar! Rekor bonservisle gidiyor Nelsson transferini açıkladılar! Rekor bonservisle gidiyor 16:20