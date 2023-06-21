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Emre Taşdemir Galatasaray'dan ayrıldığını açıkladı!

Son dakika haberi: Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Emre Taşdemir, sosyal medya hesabından sarı kırmızılı külübe veda açıklaması yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 14:35
Emre Taşdemir Galatasaray'dan ayrıldığını açıkladı!

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Emre Taşdemir, sarı-kırmızılı takıma veda etti.

Emre Taşdemir'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;

"Sevgili Galatasaraylılar…

Sarı kırmızılı büyük bir ailenin içinde olmak büyük mutluluk, büyük Galatasaray taraftarının önünde oynamak benim için büyük gururdu. Her zaman öyle kalacak. Galatasaray formasını terletme onuruyla sahada her an en iyisi için emek gösterdim. Çocukluk hayalimi yaşamak anlatılmaz bir duyguydu.

Ancak artık vakit vedayı gösteriyor… Tüm teknik direktörlerime, teknik ekiplere, tüm takım arkadaşlarıma, kulübümüzün emekçi çalışanlarına ve Galatasaray'ın büyük taraftarına bana kattıkları ve yaşattıkları her şey için çok teşekkür ederim. Haklarınızı helal edin." ifadelerini kullandı.

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