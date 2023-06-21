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Bodrumspor'dan Gökdeniz Bayrakdar bombası

Spor Toto 1'inci Lig'deki ilk yılında Play-Off finali oynayıp Süper Lig'i kıl payı kaçıran Bodrumspor, transferde ilk hamlesine Antalyaspor'dan kiraladığı Gökdeniz Bayrakdar'ın bonservisini alarak yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 11:19
Bodrumspor'dan Gökdeniz Bayrakdar bombası

Süper Lig'in göze çarpan gençlerinden olmasına rağmen devre arasında yeşil-beyazlı kulübün hakim ortağı Ali Şafak Öztürk'ün katkısıyla Bodrumspor'a gelen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Gökdeniz, yarım sezonda attığı 9 golle takımı Play-Off finaline taşıyan isimlerden oldu. Bodrumspor'un yine Ali Şafak Öztürk'ün desteğiyle Gökdeniz'in Antalyaspor'daki bonservisinin yüzde 50'sini 675 bin Euro karşılığında aldığı, genç yıldızla 4 yıllık sözleşme yapacağı belirtildi.

Gökdeniz, Kocaelispor altyapısından yetişip 2020'de Antalyaspor'a transfer olmuştu.

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