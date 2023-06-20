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Okan Kocuk veda etti

“Şampiyonluk yaşamak çok özeldi. Ayrılıklar da sevdaya dahil. Hakkınızı helal edin, hoşça kalın”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 06:50
Okan Kocuk veda etti

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Okan Kocuk takımdan ayrıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından bir veda mesajı paylaşan 27 yaşındaki eldiven, "Galatasaray forması giymek, şampiyonluk yaşamak çok özeldi ve hep çok özel kalacak. Sarı kırmızılı forma altında geçirdiğim bu güzel zamanlara şimdilik bir nokta koyuyorum. Yolculuğumda yeni bir başlangıç yapma zamanı. Haklarınızı helal edin, hoşça kalın" ifadelerini kullandı. Galatasaray Kulübü de Okan için bir teşekkür mesajı paylaştı.

SAMSUN'A GİTTİ

Galatasaray'ın, 2019-2020 sezonu başında Bursaspor'dan transfer ettiği Okan Kocuk, sarı-kırmızılı takım ile 29 resmi maça çıktı. Başarılı eldiven, Süper Ligin yeni takımı Samsunspor'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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