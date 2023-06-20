Kuralar yarın çekilecek

Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi yarın belli olacak. Şampiyonlar Ligi 2023-24 sezonu ilk eleme turu kuraları bugün, 2. eleme kuraları ise yarın çekilecek. Sarı-kırmızılı ekip, Aris (Kıbrıs Rum Kesimi), Astana (Kazakistan), M. Haifa (İsrail), Zalgiris (Litvanya), Helsinki (Finlandiya), Tallinn (Estonya), Shamrock (İrlanda), The New Saints (Galler), Ljubljana (Slovenya) ve Mostar (B.Hersek) takımlarından biriyle eşleşecek. İlk karşılaşmalar 25-26 Temmuz'da, rövanşları ise bir hafta sonra yapılacak.