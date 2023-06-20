Galatasaray'da varsa yoksa Icardi!

Galatasaray'da transferde forvet mevkiine öncelik verildi.
Galatasaray'da transferde forvet mevkiine öncelik verildi.
Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi PSG'ye geri döndü.
Sözleşmesi biten Bafetimbi Gomis'e ise veda edildi.
Nantes ise Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonunu kullandı.
Forveti kalmayan Galatasaray bu transfer döneminde hücum hattına en az iki takviye yapacak.
Bu konuda acele etmeyen yönetim, öncelikle Icardi'den cevap bekliyor.
İlk kamp dönemine bir golcü transferinin yetiştirilmesi için sıkı bir çalışma yürütülüyor.
Yönetim ve teknik heyet, 25 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi elemesi maçına yeni forvetle çıkmayı hedefliyor.
Barış Alper ise bu süreçte hocası Okan Buruk'un kulübedeki jokeri olacak.
TALİPLİ SAYISI 3'E ÇIKTI
Galatasaray transferi için bastırırken Icardi için üç Suudi Arabistan kulübü sıraya girdi.
Al-Tawoun ve Al-Shabab'ın ardından Al Hilal'in de Arjantinli yıldızı takibe aldığı öğrenildi.
Icardi ve eşi Wanda Nara'nın Suudi liginden gelecek teklifleri de aldıktan sonra Galatasaray hakkında karar vereceği öğrenildi.
Mauro Icardi, 2022-23 sezonuna damgasını vurdu.
Ligde oynadığı 24 maçta 22 gol kaydeden Arjantinli yıldız, takımının şampiyonluğunda başrol oynadı.
30 yaşındaki golcü, Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta 1 gol 1 asistle oynadı.