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Galatasaray'da varsa yoksa Icardi!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Golcü transferi için arayışlarını sürdüren Galatasaray, Mauro Icardi ısrarını sürdürüyor. Arjantinli golcüyü sarı-kırmızılıların yanı sıra üç Suudi Arabistan kulübü daha istiyor. Icardi, Cimbom'da kalıp kalmayacağına Arabistan'dan gelen tekliflere göre kararını verecek.(GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 06:50
Galatasaray'da varsa yoksa Icardi!

Galatasaray'da transferde forvet mevkiine öncelik verildi.

Galatasaray'da varsa yoksa Icardi!

Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi PSG'ye geri döndü.

Galatasaray'da varsa yoksa Icardi!

Sözleşmesi biten Bafetimbi Gomis'e ise veda edildi.

Galatasaray'da varsa yoksa Icardi!

Nantes ise Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonunu kullandı.

Galatasaray'da varsa yoksa Icardi!

Forveti kalmayan Galatasaray bu transfer döneminde hücum hattına en az iki takviye yapacak.

Galatasaray'da varsa yoksa Icardi!

Bu konuda acele etmeyen yönetim, öncelikle Icardi'den cevap bekliyor.

Galatasaray'da varsa yoksa Icardi!

İlk kamp dönemine bir golcü transferinin yetiştirilmesi için sıkı bir çalışma yürütülüyor.

Galatasaray'da varsa yoksa Icardi!

Yönetim ve teknik heyet, 25 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi elemesi maçına yeni forvetle çıkmayı hedefliyor.

Galatasaray'da varsa yoksa Icardi!

Barış Alper ise bu süreçte hocası Okan Buruk'un kulübedeki jokeri olacak.

Galatasaray'da varsa yoksa Icardi!

TALİPLİ SAYISI 3'E ÇIKTI
Galatasaray transferi için bastırırken Icardi için üç Suudi Arabistan kulübü sıraya girdi.

Galatasaray'da varsa yoksa Icardi!

Al-Tawoun ve Al-Shabab'ın ardından Al Hilal'in de Arjantinli yıldızı takibe aldığı öğrenildi.

Galatasaray'da varsa yoksa Icardi!

Icardi ve eşi Wanda Nara'nın Suudi liginden gelecek teklifleri de aldıktan sonra Galatasaray hakkında karar vereceği öğrenildi.

Galatasaray'da varsa yoksa Icardi!

Mauro Icardi, 2022-23 sezonuna damgasını vurdu.

Galatasaray'da varsa yoksa Icardi!

Ligde oynadığı 24 maçta 22 gol kaydeden Arjantinli yıldız, takımının şampiyonluğunda başrol oynadı.

Galatasaray'da varsa yoksa Icardi!

30 yaşındaki golcü, Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta 1 gol 1 asistle oynadı.

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