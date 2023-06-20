Galatasaray'a 20'lik golcü! Dünya devleri de istiyor

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.
Yeni sezonda da aynı başarıyı tekrarlamak isteyen sarı-kırmızılılar, bir yandan da gruplara kalmak istediği Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir takım yaratmanın peşinde.
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Aslan'ın önceliklerinden biriyse forvet transferi...
Bafetimbi Gomis ve Mostafa Mohamed ile yollarını ayıran Galatasaray'da gözler Mauro Icardi transferine çevrildi.
Yönetim, deneyimli forvetin transferi için çalışmalarını sürdürürken, adı Suudi Arabistan ekipleriyle anılan Icardi'nin alternatifleri için de arayışlar devam ediyor.
En az iki forvet takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
GALATASARAY FABIO SILVA'YI İSTİYOR
İngiliz basını, Galatasaray'ın Wolverhampton forması giyen Portekizli forvet Fabio Silva'yı gündemine aldığını yazdı.
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Express & Star'da yer alan habere göre; 20 yaşındaki santforla Galatasaray'ın yanı sıra Milan, Roma, Sevilla ve Ajax da ilgileniyor.
FABIO SILVA KİMDİR?
Tam adı Fabio Daniel Soares Silva olan futbolcu, 19 Temmuz 2022 tarihinde Portekiz'de dünyaya geldi.
Futbola Porto altyapısında başlayan Portekizli golcü, 2015-2017 yılları arasında Benfica altyapısında da top koşturdu.
2018 yılında yeniden Porto'ya dönen Fabio Silva, 2019 yılında Portekiz ekibiyle profesyonel sözleşme imzaladı.
2020 yılında 40 milyon Euro karşılığında Wolverhampton'a transfer olan genç forvet, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Anderlecht'te, ikinci yarısında ise PSV'de forma giydi.
Kariyerinde 51 maça çıkan Fabio Silva, 16 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
20 yaşındaki santrforun kulübüyle olan sözleşmesi haziran sonunda bitecek.
Fabio Silva'nın güncel piyasa değeri ise 13 milyon Euro.