Haberler Galatasaray Galatasaray'a 20'lik golcü! Dünya devleri de istiyor

Galatasaray'a 20'lik golcü! Dünya devleri de istiyor

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek isteyen ve ilk olarak geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi'nin bonservisini almak isteyen sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldız sonrası sürpriz bir isme kanca attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 15:23
Mert Kılıç
Galatasaray'a 20'lik golcü! Dünya devleri de istiyor

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'a 20'lik golcü! Dünya devleri de istiyor

Yeni sezonda da aynı başarıyı tekrarlamak isteyen sarı-kırmızılılar, bir yandan da gruplara kalmak istediği Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir takım yaratmanın peşinde.

Galatasaray'a 20'lik golcü! Dünya devleri de istiyor

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Aslan'ın önceliklerinden biriyse forvet transferi...

Galatasaray'a 20'lik golcü! Dünya devleri de istiyor

Bafetimbi Gomis ve Mostafa Mohamed ile yollarını ayıran Galatasaray'da gözler Mauro Icardi transferine çevrildi.

Galatasaray'a 20'lik golcü! Dünya devleri de istiyor

Yönetim, deneyimli forvetin transferi için çalışmalarını sürdürürken, adı Suudi Arabistan ekipleriyle anılan Icardi'nin alternatifleri için de arayışlar devam ediyor.

Galatasaray'a 20'lik golcü! Dünya devleri de istiyor

En az iki forvet takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'a 20'lik golcü! Dünya devleri de istiyor

GALATASARAY FABIO SILVA'YI İSTİYOR

İngiliz basını, Galatasaray'ın Wolverhampton forması giyen Portekizli forvet Fabio Silva'yı gündemine aldığını yazdı.

Galatasaray'a 20'lik golcü! Dünya devleri de istiyor

4 TAKIM DAHA İSTİYOR

Express & Star'da yer alan habere göre; 20 yaşındaki santforla Galatasaray'ın yanı sıra Milan, Roma, Sevilla ve Ajax da ilgileniyor.

Galatasaray'a 20'lik golcü! Dünya devleri de istiyor

FABIO SILVA KİMDİR?

Tam adı Fabio Daniel Soares Silva olan futbolcu, 19 Temmuz 2022 tarihinde Portekiz'de dünyaya geldi.

Galatasaray'a 20'lik golcü! Dünya devleri de istiyor

Futbola Porto altyapısında başlayan Portekizli golcü, 2015-2017 yılları arasında Benfica altyapısında da top koşturdu.

Galatasaray'a 20'lik golcü! Dünya devleri de istiyor

2018 yılında yeniden Porto'ya dönen Fabio Silva, 2019 yılında Portekiz ekibiyle profesyonel sözleşme imzaladı.

Galatasaray'a 20'lik golcü! Dünya devleri de istiyor

2020 yılında 40 milyon Euro karşılığında Wolverhampton'a transfer olan genç forvet, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Anderlecht'te, ikinci yarısında ise PSV'de forma giydi.

Galatasaray'a 20'lik golcü! Dünya devleri de istiyor

Kariyerinde 51 maça çıkan Fabio Silva, 16 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray'a 20'lik golcü! Dünya devleri de istiyor

20 yaşındaki santrforun kulübüyle olan sözleşmesi haziran sonunda bitecek.

Galatasaray'a 20'lik golcü! Dünya devleri de istiyor

Fabio Silva'nın güncel piyasa değeri ise 13 milyon Euro.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Milli takımda yıldızlaştı! Fenerbahçe'ye geliyor... 
Müge Anlı 'güzel oğlum benim' dedi gözyaşlarına boğuldu! Çiçeği burnunda Caner ve Gökçe Bilgehan çiftine jet hızında yardım! Para anında hesaba geçti
Yusuf Yazıcı bombası! Süper Lig devi...
G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'ın yıldızından flaş transfer itirafı! "Söz verdiniz"
G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor!
MSÜ mülakatları ne zaman 2023?
Son dakika günlük, saatlik, haftalık asgari ücret ne kadar oldu?
Kıdem Tazminatı Tavan Ne Kadar Oldu?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cimbom'a 20'lik golcü! Dünya devleri de istiyor Cimbom'a 20'lik golcü! Dünya devleri de istiyor 15:22
Türkiye U21 - Bosna Hersek U21 maçı saat kaçta? Türkiye U21 - Bosna Hersek U21 maçı saat kaçta? 14:43
A. Efes'te Egehan Arna ile yollar ayrıldı A. Efes'te Egehan Arna ile yollar ayrıldı 14:29
Ergin Ataman resmen Panathinaikos'ta! Ergin Ataman resmen Panathinaikos'ta! 12:14
Dzeko İstanbul'a geliyor! İşte o tarih Dzeko İstanbul'a geliyor! İşte o tarih 12:15
Türkiye'nin Galler galibiyeti Ada basınında Türkiye'nin Galler galibiyeti Ada basınında 12:25
Daha Eski
Yusuf Yazıcı bombası! Süper Lig devi... Yusuf Yazıcı bombası! Süper Lig devi... 13:05
G.Saray'ın yıldızından flaş transfer itirafı! "Söz verdiniz" G.Saray'ın yıldızından flaş transfer itirafı! "Söz verdiniz" 13:06
Meler Almanya-Kolombiya maçını yönetecek Meler Almanya-Kolombiya maçını yönetecek 14:06
Macaristan - Litvanya maçı saat kaçta? Macaristan - Litvanya maçı saat kaçta? 10:16
Torreira endişesi! Premier Lig ekibi... Torreira endişesi! Premier Lig ekibi... 10:18
Bulgaristan - Sırbistan maçı saat kaçta? Bulgaristan - Sırbistan maçı saat kaçta? 10:20