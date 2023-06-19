Yıldız avcısı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2022- 2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlamayı başardı. Sarı-kırmızılılar, Ankaragücü deplasmanından 4-1'lik galibiyetle ayrıldı ve ligdeki 23. şampiyonluğunu elde etti. Spor Toto Süper Lig'in geride kalan 65 sezonunda 23. kez bu başarıya ulaşan Galatasaray, 19 şampiyonlukla en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki farkı 4'e çıkardı. 23. şampiyonluğun mimarlarından teknik direktör Okan Buruk ise teknik direktörlük kariyerindeki ikinci şampiyonluğu yaşadı. Daha önce de Başakşehir ile ligin en iyisi olmayı başarmıştı. Cimbom, en son zirvenin 8 puan gerisine düştüğü 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 33. haftasında Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek Fatih Terim'le 22. şampiyonluğunu ilan etmişti.

Son 30 yılda 15 şampiyonluk yaşayarak rakiplerini krize sokan Aslan, Cumhuriyet'in 100. Yılında mutlu sona ulaşarak ayrı bir sevinç yaşadı. Ayrıca 5. yıldızı takma yolunda da dev bir adım attı. 3. ve 4. yıldızı ilk takım olmayı başaran Galatasaray, eğer 2 şampiyonluk daha kazanırsa yine tarihi bir başarıya daha imza atacak. Ligde Fenerbahçe'nin 3, Beşiktaş'ın 3, Trabzon'un ise 1 yıldızı bulunuyor.