Haberler Galatasaray Yıldız avcısı

Yıldız avcısı

Geride kalan 65 sezonda 23. kez bu başarıya ulaşan Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki farkı dörde çıkardı. Sarı-kırmızılı ekip iki kez daha mutlu sona ulaşması halinde 5. yıldızı da göğsüne takan ilk takım olacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
Yıldız avcısı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2022- 2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlamayı başardı. Sarı-kırmızılılar, Ankaragücü deplasmanından 4-1'lik galibiyetle ayrıldı ve ligdeki 23. şampiyonluğunu elde etti. Spor Toto Süper Lig'in geride kalan 65 sezonunda 23. kez bu başarıya ulaşan Galatasaray, 19 şampiyonlukla en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki farkı 4'e çıkardı. 23. şampiyonluğun mimarlarından teknik direktör Okan Buruk ise teknik direktörlük kariyerindeki ikinci şampiyonluğu yaşadı. Daha önce de Başakşehir ile ligin en iyisi olmayı başarmıştı. Cimbom, en son zirvenin 8 puan gerisine düştüğü 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 33. haftasında Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek Fatih Terim'le 22. şampiyonluğunu ilan etmişti.

Son 30 yılda 15 şampiyonluk yaşayarak rakiplerini krize sokan Aslan, Cumhuriyet'in 100. Yılında mutlu sona ulaşarak ayrı bir sevinç yaşadı. Ayrıca 5. yıldızı takma yolunda da dev bir adım attı. 3. ve 4. yıldızı ilk takım olmayı başaran Galatasaray, eğer 2 şampiyonluk daha kazanırsa yine tarihi bir başarıya daha imza atacak. Ligde Fenerbahçe'nin 3, Beşiktaş'ın 3, Trabzon'un ise 1 yıldızı bulunuyor.

DİĞER
Son dakika haberi: Slaven Bilic Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni takımı duyanları şaşırttı...
Pep Guardiola İstanbullu oluyor! Boğaz'da beğendiği yalıyı almaya geliyor...
Dzeko'da mutlu son! İşte sözleşme detayları
G.Saray transfer için beklemede!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aslan'dan 3 bomba birden!
G.Saray'da yönetimden flaş Kerem kararı!
2. asgari ücret toplantısı saat kaçta başlıyor, bitiyor?
Altın fiyatları canlı kur takibi!
YKS soru ve cevap anahtarı yayınlandı!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da flaş Zaniolo gelişmesi! G.Saray'da flaş Zaniolo gelişmesi! 01:14
G.Saray'da flaş Zaniolo gelişmesi! G.Saray'da flaş Zaniolo gelişmesi! 01:13
F.Bahçe'ye transferde kötü haber! F.Bahçe'ye transferde kötü haber! 00:41
Bologna'dan Orsolini için sürpriz pazarlık! Bologna'dan Orsolini için sürpriz pazarlık! 00:41
F.Bahçe'ye Becao transferinde dev rakip! F.Bahçe'ye Becao transferinde dev rakip! 00:41
İspanya Uluslar Ligi'nde şampiyon! İspanya Uluslar Ligi'nde şampiyon! 00:49
Daha Eski
Zaniolo yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli... Zaniolo yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli... 00:40
G.Saray'dan Livakovic bombası! F.Bahçe... G.Saray'dan Livakovic bombası! F.Bahçe... 00:40
Beşiktaş'tan çifte bomba! G.Saray'ın eski yıldızı... Beşiktaş'tan çifte bomba! G.Saray'ın eski yıldızı... 00:40
Tecrübeli teknik adam açıkladı! "Göreve talibim" Tecrübeli teknik adam açıkladı! "Göreve talibim" 00:40
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Dzeko ve Montella... F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Dzeko ve Montella... 00:41
Sürpriz takas! Dünya devinden flaş teklif Sürpriz takas! Dünya devinden flaş teklif 00:41