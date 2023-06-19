Veda mesajı

Şampiyonlukla biten sezonda defansın sağında harikalar yaratan Sacha Boey'dan taraftarları üzecek açıklamalar geldi. Fransız basınına konuşan genç yıldız, Galatasaray'daki başarısıyla ilgili, "Hayatımda ilk kez bu kadar çok sevgi görüyorum. Bu çılgınca bir durum. Sevginin karşılığı olarak sahaya her şeyimi vermem gerektiğini biliyordum. Galatasaray çok büyük bir kulüp, bu yüzden de kendimi çok şanslı hissediyorum" diye konuştu. "Güzel bir iz bırakmadan kulüpten ayrılamazdım. Yarım kalmış bir hikaye olurdu" ifadesini kullanan Boey şöyle devam etti: Galatasaraylıyım ama daha büyük hedeflerim var. Beni anlayacaklarını ve buna saygı duyacaklarını düşünüyorum, çünkü hiç aldatmadım. Arsenal'in ilgisi gurur verici... Premier Ligi hedefliyorum. Bakalım neler olacak.

F.BAHÇE ÇILDIRTIYORDU

Ligde büyük bir yarış yaşandığını kaydeden Sacha Boey, "Fenerbahçe ligin sonuna kadar peşimizi bırakmadı. Arka arkaya 14 galibiyet aldık ama buna rağmen hala peşimizdelerdi. Bu beni çıldırtıyordu (Gülerek)... Neyse ki derbileri kazandığımız için bu bize avantaj sağlamıştı" diye konuştu.

MENAJERİME TALİMAT VERDİM

Boey sezon başında kadro dışı bırakılması konusunda şunları söyledi: Kampa çağrılmadığımı görünce hemen menajerime 'bana kulüp bulmasını' söyledim. Hiyerarşide Leo'nun ardında yer alıyordum. Antalyaspor maçından önce sakatlandı. A Takıma geri çağrıldım. Hiçbir hazırlık yapmamama rağmen o şansı bir daha kaybetmemek için elimden geleni yaptım.

İCARDİ'NİN İMZASINA ÇOK ŞAŞIRDIM

"Mauro İcardi imza attığında büyük şaşkınlık yaşadım" diyen Boey, "Bizim takıma gelen; 'İnter'in PSG'nin Mauro'su mu' dedim! Mauro İcardi, İstanbul'da bir yıldız. Taraftarlar onun için saçını boyuyor. Her golde 55 bin kişi tarafından söylenen kendi şarkısı var. Çok güçlü. Süper Lig'i daha rahat bir lig olarak görüyor insanlar ama öyle değil seviyesi ciddi anlamda yüksek. Yeni gelenlere çok çabuk uyum sağladım. Herkes en doğru bildiğini yaptı. Özellikle Dries Mertens tam bir profesyonellik örneği" şeklinde konuştu.