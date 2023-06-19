TRANSFER HABERİ: Temaslar başladı! Galatasaray'a Yunan gol makinesi

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da forvete sürpriz bir isim gündeme geldi.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da forvete sürpriz bir isim gündeme geldi.
Mauro Icardi'nin bonservisini almak için girişimlerde bulunan Cimbom, ayağını gazdan çekmiyor.
Arjantinli golcüyü transfer listesinin ilk sırasına alan sarı-kırmızılılar, Icardi haricinde rotasyonu kuvvetlendirecek isimler için nabız yokluyor.
Gomis ve Mostafa Mohamed'in ayrılıkları sonrası harekete geçen yönetim, aradığı golcüyü Hollanda'da buldu.
Temaslarında devam eden Aslan, Eredivisie ekibi Utrecht'te forma giyen Anastasios Douvikas'ı transfer etmek istiyor.
Yunan basınında yer alan habere göre; Sarı-kırmızılı kurmaylar golcü oyuncu için şartları zorlayacak.
Öte yandan yıldız futbolcunun başka talipleri de olduğu kaydedildi.
İskoç ekibi Rangers'ın 8 milyon euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi.
23 yaşındaki forvet ile Galatasaray ve Rangers'ın yanı sıra Alman ekibi Mönchengladbach'ın da ilgisinin olduğu aktarıldı.
Bu sezon Hollanda liginde son derece iyi bir performans sergileyen Anastasios Douvikas, toplam 38 maça çıktı ve 22 gol, 4 asistlik istatistik yakaladı.