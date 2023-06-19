Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Temaslar başladı! Galatasaray'a Yunan gol makinesi

TRANSFER HABERİ: Temaslar başladı! Galatasaray'a Yunan gol makinesi

Son dakika spor haberi: Transferde hummalı bir operasyon yürüten Galatasaray'da öncelik hücum hattına verildi. Gomis ve Mohamed ile yolların ayrılması ve Mauro Icardi'nin de kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından santrfor rotasyonunda bir boşluk oluştu. Golcü takviyesi yapmayı amaçlayan yönetim, performansıyla Hollanda'yı sallayan yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 21:40
TRANSFER HABERİ: Temaslar başladı! Galatasaray'a Yunan gol makinesi

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da forvete sürpriz bir isim gündeme geldi.

TRANSFER HABERİ: Temaslar başladı! Galatasaray'a Yunan gol makinesi

Mauro Icardi'nin bonservisini almak için girişimlerde bulunan Cimbom, ayağını gazdan çekmiyor.

TRANSFER HABERİ: Temaslar başladı! Galatasaray'a Yunan gol makinesi

Arjantinli golcüyü transfer listesinin ilk sırasına alan sarı-kırmızılılar, Icardi haricinde rotasyonu kuvvetlendirecek isimler için nabız yokluyor.

TRANSFER HABERİ: Temaslar başladı! Galatasaray'a Yunan gol makinesi

Gomis ve Mostafa Mohamed'in ayrılıkları sonrası harekete geçen yönetim, aradığı golcüyü Hollanda'da buldu.

TRANSFER HABERİ: Temaslar başladı! Galatasaray'a Yunan gol makinesi

Temaslarında devam eden Aslan, Eredivisie ekibi Utrecht'te forma giyen Anastasios Douvikas'ı transfer etmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Temaslar başladı! Galatasaray'a Yunan gol makinesi

Yunan basınında yer alan habere göre; Sarı-kırmızılı kurmaylar golcü oyuncu için şartları zorlayacak.

TRANSFER HABERİ: Temaslar başladı! Galatasaray'a Yunan gol makinesi

Öte yandan yıldız futbolcunun başka talipleri de olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Temaslar başladı! Galatasaray'a Yunan gol makinesi

İskoç ekibi Rangers'ın 8 milyon euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Temaslar başladı! Galatasaray'a Yunan gol makinesi

23 yaşındaki forvet ile Galatasaray ve Rangers'ın yanı sıra Alman ekibi Mönchengladbach'ın da ilgisinin olduğu aktarıldı.

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