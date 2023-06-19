Jesus’u geçmek değerli

Galatasaray ile şampiyonluğa ulaşarak zoru başaran Okan Buruk, dezavantajlı oldukları bir sezonda mutlu sona ulaşmaya başardıklarını söyledi. Seçim nedeniyle göreve geç başladığını kaydeden Buruk, "Yeniden bir takım kurmak gerekiyordu ve çok riskli bir durum... Yönetimin vizyonu çok büyük bir avantajdı benim için... Erden Bey direkt futbola çalışan kişi oldu ve Erden Beyle yakaladığımız uyum Florya'da kurduğumuz ortam benim için büyük şans oldu. Benim rolüm transfer edilecek oyuncuları seçmek kadro mimarisini oluşturmaktı. Erden Bey'in bizim istediğimiz kadroyu kurması çok önemliydi. Florya'da herkes üstüne düşeni yaptı" diye konuştu.

FATİH TERİM'İN İZİNDE

Fatih Terim'in Türk futbolu için bir yol açtığını ve o yolda ilerlediklerini kaydeden Okan Buruk, bu başarıları devam ettirmek istediklerini kaydetti. Asistanaliz'e açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı çalıştırıcı sözlerine şöyle devam etti: Benim için önemli olan ilk senemde şampiyonluk yaşamaktı. Benim Galatasaray'la kazandığım şampiyonluk Türk teknik adamlar için önemlidir. Çok büyük bir hoca olan Jesus'a karşı kazandığım bir şampiyonluk. Bu sene özelinde dediğim gibi; Türk teknik adam olarak büyük beklentilerle gelmiş bir hocayı geçmek önemli. Çok fazla mütevazilik yapmaya çok gerek yok. Yeni hedefimiz de Avrupa'da başarılara ulaşmak.

2 MAÇTA DA YENMEK GÜZEL OLDU

Buruk, Fenerbahçe'yi bir sezonda iki kez yenmeleriyle ilgili olarak, "3-0'lık güzel galibiyetler aldık. 10 kişi kaldıkları ikinci maçta daha fazla gol atabilirdik ama olmadı. En yakın rakibi 2 maçta da yenmek değerliydi.

MUTLU OLDUĞU YERİ SEÇMELİ

Okan Buruk transferde önceliklerinin santrforda olduğunu ifade etti. "Şu an orijinal santraforumuz yok. Antrenmanlar başlayana kadar o transferi bitirmek istiyoruz" diyen başarılı teknik adam, 'İcardi'nin yerinde olsanız ne yapardınız' sorusu üzerine, "Bu biraz da neye ihtiyacınız var onunla alakalı. İstanbul'da alıştığınız bir hayat aileniz çocuğunuz. Okulu, evi her şeyin bambaşka bir şekilde değişmesi zordur; giderse düzen bozulacaktır. Mutlu olduğu bir ortamı devam ettirmek bir seçim. Bir yanda para bir yanda kariyer burada ikisini de yaşayabilir" açıklaması yaptı.

UĞURCAN EN İYİLER ARASINDA

Buruk, önümüzdeki sezon kalede kimi düşündüğü konusuna da açıklık getirdi: Muslera bir efsane o yüzden efsanemizle yine 1. kaleci olarak devam edeceğiz. İkinci kaleci olarak düşüncelerimiz var. Türk kaleci bakıyoruz. Uğurcan ülkenin en iyi kalecilerinden biri. Trabzon'dan oyuncu almak zor. 2 tane 1 numaranın bir takımda bulunmasını ben doğru bulmuyorum.