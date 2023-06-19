Icardi fark yarattı

Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray'da Mauro Icardi şampiyonluğun en önemli mimarlarından oldu. Devre arasında Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain'den kiralık olarak sarıkırmızılı takıma katılan İcardi, toplamda çıktığı 23 maçta; 21 gol atıp, 7 asistlik performans sergiledi. Şampiyonluk kupasını Cimbom'a getirdi.
Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray'da Mauro İcardi şampiyonluğun en önemli mimarlarından oldu. Devre arasında Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain'den kiralık olarak sarıkırmızılı takıma katılan İcardi, toplamda çıktığı 23 maçta; 21 gol atıp, 7 asistlik performans sergiledi. Şampiyonluk kupasını Cimbom'a getirdi.