GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan 3 bomba birden! Dünya yıldızı an meselesi

Spor Toto Süper Lig'de sezonun sona ermesi ile beraber takımlar rotasını transfere çevirdi.
Spor Toto Süper Lig'de sezonun sona ermesi ile beraber takımlar rotasını transfere çevirdi.
Sezonu şampiyonluk zaferi ile noktalayan Galatasaray, kadrosunu kuvvetlendirmek istiyor.
Birçok dünya yıldızını kadrosunda bulunduran sarı-kırmızılılar, yeni çileklerin peşinde.
Teknik direktör Okan Buruk'un listesine göre hareket eden kurmaylar, kolları sıvadı.
G.Saray transfer bombalarını art arda patlatmak için yoğun şekilde çalışıyor.
Listede birçok yıldız var.
Ancak bunlardan özellikle üçü taraftarı heyecanlandıran isimler.
Golcü adayları arasında Firmino ve Dembele ile temaslar sürüyor.
Firmino'nun Liverpool ile sözleşmesi sona ermişti.
Brezilyalı oyuncu, Arabistan'dan beklediği teklifi alamazsa Cimbom'a "evet" diyecek.
Lyon'dan ayrılan Moussa Dembele'de de önemli mesafe alındı.
Cimbom, futbolcunun maliyetini 5 milyon euro'nun altına çekmeye çalışıyor.
Fotomaç'ın haberine göre ön libero listesinde üst sıralarda yer alan Paredes'te de olumlu gelişmeler var.
28 yaşındaki Arjantinli için PSG ile büyük ölçüde anlaşma sağlandı.
Sarı-kırmızılı yönetim Paredes'i ikna etmeye kararlı.