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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan 3 bomba birden! Dünya yıldızı an meselesi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, transfer bombalarını art arda patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların listesinde bulunan üç yıldızla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İki golcü ve bir orta saha transferi için önemli mesafe kateden Cimbom, flaş transferlerle taraftarlara hediye vermek istiyor. İşte detaylar... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan 3 bomba birden! Dünya yıldızı an meselesi

Spor Toto Süper Lig'de sezonun sona ermesi ile beraber takımlar rotasını transfere çevirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan 3 bomba birden! Dünya yıldızı an meselesi

Sezonu şampiyonluk zaferi ile noktalayan Galatasaray, kadrosunu kuvvetlendirmek istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan 3 bomba birden! Dünya yıldızı an meselesi

Birçok dünya yıldızını kadrosunda bulunduran sarı-kırmızılılar, yeni çileklerin peşinde.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan 3 bomba birden! Dünya yıldızı an meselesi

Teknik direktör Okan Buruk'un listesine göre hareket eden kurmaylar, kolları sıvadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan 3 bomba birden! Dünya yıldızı an meselesi

G.Saray transfer bombalarını art arda patlatmak için yoğun şekilde çalışıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan 3 bomba birden! Dünya yıldızı an meselesi

Listede birçok yıldız var.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan 3 bomba birden! Dünya yıldızı an meselesi

Ancak bunlardan özellikle üçü taraftarı heyecanlandıran isimler.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan 3 bomba birden! Dünya yıldızı an meselesi

Golcü adayları arasında Firmino ve Dembele ile temaslar sürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan 3 bomba birden! Dünya yıldızı an meselesi

Firmino'nun Liverpool ile sözleşmesi sona ermişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan 3 bomba birden! Dünya yıldızı an meselesi

Brezilyalı oyuncu, Arabistan'dan beklediği teklifi alamazsa Cimbom'a "evet" diyecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan 3 bomba birden! Dünya yıldızı an meselesi

Lyon'dan ayrılan Moussa Dembele'de de önemli mesafe alındı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan 3 bomba birden! Dünya yıldızı an meselesi

Cimbom, futbolcunun maliyetini 5 milyon euro'nun altına çekmeye çalışıyor.

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