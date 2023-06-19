GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Nicolo Zaniolo paylaşılamıyor! Bir talip daha çıktı

Spor Toto Süper Lig'i şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da gözler yeni sezonun kadro yapılanmasına çevrildi.
Spor Toto Süper Lig'i şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da gözler yeni sezonun kadro yapılanmasına çevrildi.
Kadrosunda yıldız isimleri barındıran sarı-kırmızılılar, birçok isme teklif alıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön elemeden katılacak olan Cimbom, kadrosuna takviye yapmak istiyor.
Ancak Aslan, elindeki yıldızları tutmakta zorlanabilir.
Galatasaraylı kurmaylar, gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.
Cimbom devre arasında Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmıştı.
Sarı-kırmızılı ekip İtalyan oyuncu için birçok takımdan teklif aldı.
Özellikle İtalyan devi Juventus, 23 yaşındaki oyuncu için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.
İtalyan basınında çıkan habere göre Galatasaray'ı sevindiren bir gelişme yaşandı.
Aspor.com.tr Editörü Ali Genç'in Sky Sport'tan derlediği habere göre; İtalyan devi Fiorentina, Zaniolo yarışına dahil oldu.
Fiorentinalı yetkililer, yıldız ismi İtalya'ya geri getirilebilmek için oyuncunun çevresi ile temasa geçildi.
Ancak İtalyan ekibi, Zaniolo'nun serbest kalma maddesini biraz yüksel buluyor.
Cimbom, yıldız ismin sözleşmesine 35 milyon euroluk çıkış maddesi eklemişti.
Fiyat bu kadar yüksek kalırsa, İtalyan ekibi Zaniolo'nun transferinde zorlanabilir.
Ancak transferde Zaniolo'nun İtalya'ya dönme isteği de dikkat çekiyor.
Nicolo Zaniolo, 2 Temmuz 1999 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi.
Eski futbolcu Igor Zaniolo'nun oğlu olan İtalyan yıldız, futbola Genoa altyapısında başladı.
Fiorentina, Entella ve Inter altyapılarında da forma giyen Zaniolo, 2018 yılında 6.75 milyon Euro karşılığında Inter'den Roma'ya transfer oldu.
2022 devre arasında ise Roma'dan Galatasaray'a 15 milyon Euro bonservis bedeliyle imza attı.
Sarı-kırmızılılarla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 28 milyon Euro...