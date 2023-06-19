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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Nicolo Zaniolo paylaşılamıyor! Bir talip daha çıktı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Avrupa'nın önde gelen kulüpleri, Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo'yu transfer etmek için yarışa girdi. İtalyan futbolcuya bir kulüp daha talip oldu. Avrupa devi için tek handikap ise Zaniolo'yu transfer etmek için temaslarda bulundu. İşte detaylar... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 22:05
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Nicolo Zaniolo paylaşılamıyor! Bir talip daha çıktı

Spor Toto Süper Lig'i şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da gözler yeni sezonun kadro yapılanmasına çevrildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Nicolo Zaniolo paylaşılamıyor! Bir talip daha çıktı

Kadrosunda yıldız isimleri barındıran sarı-kırmızılılar, birçok isme teklif alıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Nicolo Zaniolo paylaşılamıyor! Bir talip daha çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön elemeden katılacak olan Cimbom, kadrosuna takviye yapmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Nicolo Zaniolo paylaşılamıyor! Bir talip daha çıktı

Ancak Aslan, elindeki yıldızları tutmakta zorlanabilir.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Nicolo Zaniolo paylaşılamıyor! Bir talip daha çıktı

Galatasaraylı kurmaylar, gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Nicolo Zaniolo paylaşılamıyor! Bir talip daha çıktı

Cimbom devre arasında Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Nicolo Zaniolo paylaşılamıyor! Bir talip daha çıktı

Sarı-kırmızılı ekip İtalyan oyuncu için birçok takımdan teklif aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Nicolo Zaniolo paylaşılamıyor! Bir talip daha çıktı

Özellikle İtalyan devi Juventus, 23 yaşındaki oyuncu için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Nicolo Zaniolo paylaşılamıyor! Bir talip daha çıktı

İtalyan basınında çıkan habere göre Galatasaray'ı sevindiren bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Nicolo Zaniolo paylaşılamıyor! Bir talip daha çıktı

Aspor.com.tr Editörü Ali Genç'in Sky Sport'tan derlediği habere göre; İtalyan devi Fiorentina, Zaniolo yarışına dahil oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Nicolo Zaniolo paylaşılamıyor! Bir talip daha çıktı

Fiorentinalı yetkililer, yıldız ismi İtalya'ya geri getirilebilmek için oyuncunun çevresi ile temasa geçildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Nicolo Zaniolo paylaşılamıyor! Bir talip daha çıktı

Ancak İtalyan ekibi, Zaniolo'nun serbest kalma maddesini biraz yüksel buluyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Nicolo Zaniolo paylaşılamıyor! Bir talip daha çıktı

Cimbom, yıldız ismin sözleşmesine 35 milyon euroluk çıkış maddesi eklemişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Nicolo Zaniolo paylaşılamıyor! Bir talip daha çıktı

Fiyat bu kadar yüksek kalırsa, İtalyan ekibi Zaniolo'nun transferinde zorlanabilir.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Nicolo Zaniolo paylaşılamıyor! Bir talip daha çıktı

Ancak transferde Zaniolo'nun İtalya'ya dönme isteği de dikkat çekiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Nicolo Zaniolo paylaşılamıyor! Bir talip daha çıktı

Nicolo Zaniolo, 2 Temmuz 1999 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Nicolo Zaniolo paylaşılamıyor! Bir talip daha çıktı

Eski futbolcu Igor Zaniolo'nun oğlu olan İtalyan yıldız, futbola Genoa altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Nicolo Zaniolo paylaşılamıyor! Bir talip daha çıktı

Fiorentina, Entella ve Inter altyapılarında da forma giyen Zaniolo, 2018 yılında 6.75 milyon Euro karşılığında Inter'den Roma'ya transfer oldu.

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