GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Lucas Torreira gemileri yaktı! İşte yeni adresi

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da gelecek sezon planlaması için düğmeye basıldı.
Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da gelecek sezon planlaması için düğmeye basıldı.
Transferde hummalı bir çalışma yapan sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor.
Cimbom'un şampiyonluğunda kilit rol oynayan yıldız isimler, transferin gözdesi konumunda bulunuyor.
Victor Nelsson, Sacha Boey ve Lucas Torreira, önemli kulüplerin radarına girdi.
Sacha Boey geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, İngiltere'de forma giymek istediğini ifade etmişti.
Nelsson'a ise Avrupa'nın çeşitli takımlarından büyük bir ilgi var.
TORREIA İLE YOL AYRIMINA GELİNDİ!
Galatasaray'da veda edilecek isimler konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılarda Uruguaylı yıldız ile yol ayrımına gelindi.
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkat çeken yıldız oyuncu, taraftarın sevgilisi konumunda bulunuyor.
İngiliz devi Arsenal'dan transfer edilen Lucas Torreira, kısa sürede takıma uyum sağlayarak teknik direktör Okan Buruk'un değişilmezleri arasına girdi.
Orta sahada dinamo görevi üstlenen Uruguaylı oyuncu, performansıyla Avrupa devlerinin yakın takibinde.
TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR!
Fotomac.com.tr'den Burak Şentürk'ün İtalyan basınından derlediği habere göre; Lucas Torreira, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor.
Sarı-kırmızılılara veda etmeyi amaçlayan Uruguaylı oyuncunun konu hakkında yönetimle görüşeceği ifade ediliyor.
HEDEFİ İTALYA'YA DÖNMEK!
Bir dönem Fiorentina'da forma giyen Lucas Torreira'nın asıl amacının İtalya Serie A'ya geri dönmek olduğu bildirildi.
LAZIO'NUN HEDEFİNDE!
Lazio'nun yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için istekli olduğu öne sürülüyor.
Transferde son derece ciddi olan Çizme ekibi, Torreia'nın transferi için teklif hazırlığında.
Bu sezon Süper Lig'de 31 maçta sahaya çıkan Torreira, 1 asistlik katkı verdi.
Galatasaray'daki sözleşmesi 2026 yılında bitecek olan yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olatrak gösteriliyor.