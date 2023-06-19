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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Lucas Torreira gemileri yaktı! İşte yeni adresi

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Lucas Torreira ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğunda büyük katkı sağladığı Uruguaylı yıldız geleceği hakkında sürpriz bir karar aldı. Gösterdiği performansla Avrupa takımlarının takibine giren başarılı oyuncunun, Galatasaray'dan ayrılmak istediği öne sürüldü. Gemileri yakan Torreira'nın transfer tercihi de ortaya çıktı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 19:00
BURAK ŞENTÜRK
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Lucas Torreira gemileri yaktı! İşte yeni adresi

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da gelecek sezon planlaması için düğmeye basıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Lucas Torreira gemileri yaktı! İşte yeni adresi

Transferde hummalı bir çalışma yapan sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Lucas Torreira gemileri yaktı! İşte yeni adresi

Cimbom'un şampiyonluğunda kilit rol oynayan yıldız isimler, transferin gözdesi konumunda bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Lucas Torreira gemileri yaktı! İşte yeni adresi

Victor Nelsson, Sacha Boey ve Lucas Torreira, önemli kulüplerin radarına girdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Lucas Torreira gemileri yaktı! İşte yeni adresi

Sacha Boey geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, İngiltere'de forma giymek istediğini ifade etmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Lucas Torreira gemileri yaktı! İşte yeni adresi

Nelsson'a ise Avrupa'nın çeşitli takımlarından büyük bir ilgi var.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Lucas Torreira gemileri yaktı! İşte yeni adresi

TORREIA İLE YOL AYRIMINA GELİNDİ!
Galatasaray'da veda edilecek isimler konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Lucas Torreira gemileri yaktı! İşte yeni adresi

Sarı-kırmızılılarda Uruguaylı yıldız ile yol ayrımına gelindi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Lucas Torreira gemileri yaktı! İşte yeni adresi

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkat çeken yıldız oyuncu, taraftarın sevgilisi konumunda bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Lucas Torreira gemileri yaktı! İşte yeni adresi

İngiliz devi Arsenal'dan transfer edilen Lucas Torreira, kısa sürede takıma uyum sağlayarak teknik direktör Okan Buruk'un değişilmezleri arasına girdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Lucas Torreira gemileri yaktı! İşte yeni adresi

Orta sahada dinamo görevi üstlenen Uruguaylı oyuncu, performansıyla Avrupa devlerinin yakın takibinde.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Lucas Torreira gemileri yaktı! İşte yeni adresi

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR!
Fotomac.com.tr'den Burak Şentürk'ün İtalyan basınından derlediği habere göre; Lucas Torreira, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Lucas Torreira gemileri yaktı! İşte yeni adresi

Sarı-kırmızılılara veda etmeyi amaçlayan Uruguaylı oyuncunun konu hakkında yönetimle görüşeceği ifade ediliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Lucas Torreira gemileri yaktı! İşte yeni adresi

HEDEFİ İTALYA'YA DÖNMEK!
Bir dönem Fiorentina'da forma giyen Lucas Torreira'nın asıl amacının İtalya Serie A'ya geri dönmek olduğu bildirildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Lucas Torreira gemileri yaktı! İşte yeni adresi

LAZIO'NUN HEDEFİNDE!
Lazio'nun yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için istekli olduğu öne sürülüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Lucas Torreira gemileri yaktı! İşte yeni adresi

Transferde son derece ciddi olan Çizme ekibi, Torreia'nın transferi için teklif hazırlığında.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Lucas Torreira gemileri yaktı! İşte yeni adresi

Bu sezon Süper Lig'de 31 maçta sahaya çıkan Torreira, 1 asistlik katkı verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Lucas Torreira gemileri yaktı! İşte yeni adresi

Galatasaray'daki sözleşmesi 2026 yılında bitecek olan yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olatrak gösteriliyor.

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