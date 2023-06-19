Haberler Galatasaray Galatasaray ilk transferini bitiriyor! Anlaşma tamam

Galatasaray ilk transferini bitiriyor! Anlaşma tamam

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen ve bu doğrultuda geniş rotasyonlu bir kadro kurmayı amaçlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz sürüyor. Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-kırmızılılar, milli oyuncuyla prensip anlaşması sağladı. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 11:59
Galatasaray ilk transferini bitiriyor! Anlaşma tamam

Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğuna uzanan Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor.

Galatasaray ilk transferini bitiriyor! Anlaşma tamam

Yeni sezon öncesi yapacağı takviyelerle yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar elde etmek isteyen sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları yoğunlaştı.

Galatasaray ilk transferini bitiriyor! Anlaşma tamam

Yaz transfer döneminde kadrosunu önemli ölçüde yenileyecek olan Cimbom, teknik heyetin raporu doğrultusunda takviyelerini gerçekleştirecek.

Galatasaray ilk transferini bitiriyor! Anlaşma tamam

Dünyanın dört bir yanından oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın önceliğiyse Mauro Icardi transferi...

Galatasaray ilk transferini bitiriyor! Anlaşma tamam

Sezon başında Paris Saint-Germain'den (PSG) kiralanan Arjantinli yıldız, yaptığı skor katkısıyla taraftarı mest etti.

Galatasaray ilk transferini bitiriyor! Anlaşma tamam

Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 24 lig maçında 22 gol ve 7 asist kaydeden Icardi, kazanılan şampiyonlukta başrol oynayan isimlerden biri oldu.

Galatasaray ilk transferini bitiriyor! Anlaşma tamam

Yönetim, Suudi Arabistan'dan da talipleri olan 30 yaşındaki forvetin transferi için girişimlerini sürdürürken, kaleci transferi için de strateji belirlendi.

Galatasaray ilk transferini bitiriyor! Anlaşma tamam

ÖNCELİK DOĞAN ALEMDAR'DA

Milliyet'in haberine göre; sarı-kırmızılılarda öncelik, 20 yaşındaki kaleci Doğan Alemdar olacak.

Galatasaray ilk transferini bitiriyor! Anlaşma tamam

B PLANI GÜNAY GÜVENÇ

Doğan Alemdar transferi gerçekleşmezse, Gaziantep'in file bekçisi Günay Güvenç gündeme gelecek.

Galatasaray ilk transferini bitiriyor! Anlaşma tamam

PRENSİPTE ANLAŞILDI

Rennes forması giyen ve 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Doğan Alemdar için, satın alma opsiyonlu kiralık formülü üzerinde duran Galatasaray'ın, 20 yaşındaki futbolcuyla prensipte anlaştığı belirtildi.

Galatasaray ilk transferini bitiriyor! Anlaşma tamam

Doğan'ın transferinin gerçekleşmemesi halinde sarı-kırmızılıların, Günay için devreye gireceği belirtildi.

Galatasaray ilk transferini bitiriyor! Anlaşma tamam

Deprem sonrasında Kasımpaşa'ya kiralanan ve lacivert-beyazlı formayı giyen 31 yaşındaki eldivenin, Gaziantep FK ile bir sene daha kontratı bulunuyor.

Galatasaray ilk transferini bitiriyor! Anlaşma tamam

Yönetim, Günay'a yönelmeleri durumunda deneyimli kaleciyi düşük bir bonservisle renklerine bağlamayı planlıyor.

Galatasaray ilk transferini bitiriyor! Anlaşma tamam

Diğer taraftan Okan Kocuk'un Samsunspor ile anlaşmasından sonra, Karagümrük'ten kiralık dönecek Batuhan Şen'in de birinci kaleci olabileceği çeşitli opsiyonları değerlendirmek istediği bildirildi.

Galatasaray ilk transferini bitiriyor! Anlaşma tamam

Kariyerinde toplamda 94 resmi maça çıkan Doğan Alemdar, söz konusu maçlarda 143 kez kalesinde gol gördü.

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