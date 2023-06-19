Galatasaray ilk transferini bitiriyor! Anlaşma tamam

Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğuna uzanan Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor.
Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğuna uzanan Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor.
Yeni sezon öncesi yapacağı takviyelerle yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar elde etmek isteyen sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları yoğunlaştı.
Yaz transfer döneminde kadrosunu önemli ölçüde yenileyecek olan Cimbom, teknik heyetin raporu doğrultusunda takviyelerini gerçekleştirecek.
Dünyanın dört bir yanından oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın önceliğiyse Mauro Icardi transferi...
Sezon başında Paris Saint-Germain'den (PSG) kiralanan Arjantinli yıldız, yaptığı skor katkısıyla taraftarı mest etti.
Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 24 lig maçında 22 gol ve 7 asist kaydeden Icardi, kazanılan şampiyonlukta başrol oynayan isimlerden biri oldu.
Yönetim, Suudi Arabistan'dan da talipleri olan 30 yaşındaki forvetin transferi için girişimlerini sürdürürken, kaleci transferi için de strateji belirlendi.
ÖNCELİK DOĞAN ALEMDAR'DA
Milliyet'in haberine göre; sarı-kırmızılılarda öncelik, 20 yaşındaki kaleci Doğan Alemdar olacak.
B PLANI GÜNAY GÜVENÇ
Doğan Alemdar transferi gerçekleşmezse, Gaziantep'in file bekçisi Günay Güvenç gündeme gelecek.
PRENSİPTE ANLAŞILDI
Rennes forması giyen ve 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Doğan Alemdar için, satın alma opsiyonlu kiralık formülü üzerinde duran Galatasaray'ın, 20 yaşındaki futbolcuyla prensipte anlaştığı belirtildi.
Doğan'ın transferinin gerçekleşmemesi halinde sarı-kırmızılıların, Günay için devreye gireceği belirtildi.
Deprem sonrasında Kasımpaşa'ya kiralanan ve lacivert-beyazlı formayı giyen 31 yaşındaki eldivenin, Gaziantep FK ile bir sene daha kontratı bulunuyor.
Yönetim, Günay'a yönelmeleri durumunda deneyimli kaleciyi düşük bir bonservisle renklerine bağlamayı planlıyor.
Diğer taraftan Okan Kocuk'un Samsunspor ile anlaşmasından sonra, Karagümrük'ten kiralık dönecek Batuhan Şen'in de birinci kaleci olabileceği çeşitli opsiyonları değerlendirmek istediği bildirildi.
Kariyerinde toplamda 94 resmi maça çıkan Doğan Alemdar, söz konusu maçlarda 143 kez kalesinde gol gördü.
Öte yandan genç file bekçisi 8.272 dakikada sahada kaldı.
Bonservisi Gaziantep FK'da olan Günay Güvenç, kariyerinde toplam 317 resmi maça çıktı ve kalesinde 398 gol gördü.