3 eleme oynayacak

Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi macerasına 2. ön eleme turundan başlayacak. 2. ön eleme turu maçları 25-26 Temmuz ile 1-2 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sarı-kırmızılılar, grup aşamasına kalabilmek için 2. ön eleme, 3. ön eleme ve play-off turlarını geçmek zorunda.
Galatasaray bu sezon ŞampiyonlarLigi macerasına2. öneleme turundanbaşlayacak. 2. öneleme turu maçları25-26 Temmuzile 1-2 Ağustostarihlerindegerçekleştirilecek.Sarı-kırmızılılar,grup aşamasınakalabilmek için2. ön eleme, 3. öneleme ve play-offturlarını geçmekzorunda.