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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Dominik Livakovic bombası! Fenerbahçe...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını sürdüren Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. İspanyol basını, sarı-kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de istediği Hırvat kaleci Dominik Livakovic'e talip olduğunu yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 14:04
Mert Kılıç
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Dominik Livakovic bombası! Fenerbahçe...

Süper Lig'de 2022/2023 sezonunu zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Dominik Livakovic bombası! Fenerbahçe...

Teknik heyetin raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirecek olan sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları hız kazandı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Dominik Livakovic bombası! Fenerbahçe...

Eksik görülen yerleri güçlendirerek yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, kaleci transferi için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Dominik Livakovic bombası! Fenerbahçe...

Cimbom'un adı Gaziantep FK forması giyen Günay Güvenç ile anılıyordu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Dominik Livakovic bombası! Fenerbahçe...

Galatasaray'ın yanı sıra Trabzonspor'un da deneyimli kaleciyle ilgilendiği öne sürülmüştü.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Dominik Livakovic bombası! Fenerbahçe...

Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşı ve gelecek sezon sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle kaleye takviye yapmak isteyen Cimbom'dan çok konuşulacak bir hamle geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Dominik Livakovic bombası! Fenerbahçe...

Hırvat eldiven kalesinde 49 gol görürken, 13 maçta kalesini gole kapadı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Dominik Livakovic bombası! Fenerbahçe...

Livakovic'in Dinamo Zagreb ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Dominik Livakovic bombası! Fenerbahçe...

28 yaşındaki file bekçisinin güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro.

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