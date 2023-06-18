TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Dominik Livakovic bombası! Fenerbahçe...

Süper Lig'de 2022/2023 sezonunu zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
Süper Lig'de 2022/2023 sezonunu zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirecek olan sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları hız kazandı.
Eksik görülen yerleri güçlendirerek yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, kaleci transferi için düğmeye bastı.
Cimbom'un adı Gaziantep FK forması giyen Günay Güvenç ile anılıyordu.
Galatasaray'ın yanı sıra Trabzonspor'un da deneyimli kaleciyle ilgilendiği öne sürülmüştü.
Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşı ve gelecek sezon sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle kaleye takviye yapmak isteyen Cimbom'dan çok konuşulacak bir hamle geldi.
GALATASARAY'DAN LIVAKOVIC HAMLESİ
İspanyol basını, Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'nin gündemindeki Dominik Livakovic'e talip olduğunu duyurdu.
REAL SOCIEDAD VE VILLARREAL DE İSTİYOR
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, Real Sociedad ve Villarreal ile birlikte Hırvat kaleciyi kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında yer alıyor.
Dominik Livakovic, bu sezon Dinamo Zagreb formasıyla 49 maça çıktı.
Hırvat eldiven kalesinde 49 gol görürken, 13 maçta kalesini gole kapadı.
Livakovic'in Dinamo Zagreb ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
28 yaşındaki file bekçisinin güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro.
İşte o haber...