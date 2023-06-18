Haberler Galatasaray Transfer bombası patlıyor! Mauro Icardi böyle duyuruldu

Transfer bombası patlıyor! Mauro Icardi böyle duyuruldu

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın şampiyonluğunda doğrudan katkısı olan isimlerin başında gelen Mauro Icardi, transferin gözdesi konumunda. Sarı-kırmızılıların tüm imkanları seferber ettiği Arjantinli golcünün talipleri sürekli artıyor. Avrupa devlerinin yanı sıra Suudi Arabistan ekipleri de 30 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunuyor. Birçok kulübün peşinden koştuğu Mauro Icardi'nin yeni adresiyle ilgili flaş bir gelişme daha yaşandı. İşte yaşananların detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 09:53
Transfer bombası patlıyor! Mauro Icardi böyle duyuruldu

Galatasaray'ın geçen sezon kiraladığı ve şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Icardi konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

Transfer bombası patlıyor! Mauro Icardi böyle duyuruldu

Sarı-kırmızılıların bonservisi için uğraş verdiği Arjantinli golcüye gelen teklifler yönetimi zorluyor.

Transfer bombası patlıyor! Mauro Icardi böyle duyuruldu

Geçtiğimiz günlerde Icardi'nin durumu hakkında açıklama yapan Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, "Icardi hepimizin aşkı oldu. Transferdeki en önemli hedefimiz Icardi. Muazzam uyum sağladı. Atamızın zeki, çevik ve ahlaklı tanımına dört dörtlük uyan bir oyuncu. Harika bir kişilik. Elimizden geleni yapacağız.

Transfer bombası patlıyor! Mauro Icardi böyle duyuruldu

Kendimizi 10'la çarpacağız bu işi yapmak için ama şu an Suudi Arabistan diye bir gerçek var. O gerçek olmasaydı 'Icardi konusunda umutlu olabiliriz' derdim.

Transfer bombası patlıyor! Mauro Icardi böyle duyuruldu

Suudi Arabistan ihtimalinin gerçek olmaması için elimizden geleni yapacağız. Çok yüksek para verdiklerinde çocuklar anneleriyle kalır, Icardi gider oynar.

Transfer bombası patlıyor! Mauro Icardi böyle duyuruldu

Bunların zaten parası var ama hayatın geri kalanını unutturacak paralar bunlar. Bugüne kadar kazandıkları parayı iki yılda veriyorlar.

Transfer bombası patlıyor! Mauro Icardi böyle duyuruldu

Icardi mevcut kazancının 2-3 katına gitmez ama onun yukarısını bilemiyorum. Lehimize olan çok konu var, aleyhimize olan konu Suudi Arabistan.

Transfer bombası patlıyor! Mauro Icardi böyle duyuruldu

Hızlı şekilde çözülecek bir süreç değil. PSG tarafı da var işin içinde. Maddi değil duygusal faktörler önemli olacak bu transferde.

Transfer bombası patlıyor! Mauro Icardi böyle duyuruldu

Bizim takımımızın toplam maaşı 32 milyon euroydu bu sezon. Maddi olarak nereye çıkabiliriz... Her şeyi yapacağız. Farklı sponsorluklar koyacağız hepimiz.

Transfer bombası patlıyor! Mauro Icardi böyle duyuruldu

Icardi de duygusal bir kişilik. Kararını verecektir. Buradaki sevgi ve mutluluk onu çok etkiledi. Hayatının en önemli bağı burada kuruldu. Bunlar hep etken olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Transfer bombası patlıyor! Mauro Icardi böyle duyuruldu

Son olarak ise teknik direktör Okan Buruk, "Bu biraz da neye ihtiyacınız var onunla alakalı. İstanbul'da alıştığınız bir hayat aileniz çocuğunuz. Okulu, evi her şeyin bambaşka bir şekilde değişmesi zordur düzen bozulacaktır.

Transfer bombası patlıyor! Mauro Icardi böyle duyuruldu

2'ncisi taraftarın sahiplenmesi önemli faktör. Mutlu olduğu bir ortamı devam ettirmek bir seçim. Bir yanda para bir yanda kariyer burada ikisini de yaşayabilir.

Transfer bombası patlıyor! Mauro Icardi böyle duyuruldu

Şu anda net olumlu olumsuz bir şey yok bir süreç var bu süreç uzun sürecek. Biz ve kulüp ilgisini gösteriyor her şey için hazır olduğunu gösteriyor son karar Icardi'nin olacak" şeklinde konuştu.

Transfer bombası patlıyor! Mauro Icardi böyle duyuruldu

SUUDİ ARABİSTAN BASINI: ICARDI LİSTENİN BAŞINDA
Bu açıklamaların ardından Arjantinli yıldız için Suudi Arabistan basınından bir haber daha çıktı.

Transfer bombası patlıyor! Mauro Icardi böyle duyuruldu

Hürriyet'in derlediği habere göre; Al Shabab, Icardi'yi kadrosuna katma konusunda kararlı bir duruş sergiliyor.

Transfer bombası patlıyor! Mauro Icardi böyle duyuruldu

Al Shabab'ın kadrosunu uluslararası oyuncular ve antrenörlerle güçlendirmek istediği ve listesinin başında da Icardi'nin olduğu öne sürüldü.

Transfer bombası patlıyor! Mauro Icardi böyle duyuruldu

YENİ HOCAYLA BİRLİKTE DÜŞÜNÜLÜYOR!
Öte yandan Suudi Arabistan temsilcisinin teknik adam listesinde ise PSG'den ayrılması beklenen Christophe Galtier'in olduğu vurgulandı.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Sacha Boey’in yeni adresini duyurdular! Rekor ayrılık: Okan Buruk’un prensi Galatasaray tarihine geçecek…
Şeyma Subaşı 'artık gösteremiyorum' demişti... "Eşin Meedo buna kızmadı mı?" Dayanamadı yine yaptı yapacağını yorumlar peş peşe yağdı
Cimbom'a Beşiktaş'ın eski golcüsü önerildi
Ersun Yanal'dan F.Bahçe açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'ye dönüyor! İşte hocalık için en ciddi aday
G.Saray'ın Mert Müldür transferiyle ilgili flaş iddia!
2023 YDT saat kaçta başlıyor, bitiyor?
YKS eşit ağırlık (TM) puanıyla öğrenci alan bölümler 2023
YKS sözel puanıyla öğrenci alan bölümler 2023
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye dönüyor! İşte hocalık için en ciddi aday F.Bahçe'ye dönüyor! İşte hocalık için en ciddi aday 10:12
Hırvatistan - İspanya maçı hangi kanalda? Hırvatistan - İspanya maçı hangi kanalda? 10:00
Hollanda - İtalya maçı hangi kanalda? Hollanda - İtalya maçı hangi kanalda? 09:54
Atiba'dan flaş açıklama! Atiba'dan flaş açıklama! 09:50
G.Saray'ın Mert Müldür transferiyle ilgili flaş iddia! G.Saray'ın Mert Müldür transferiyle ilgili flaş iddia! 09:45
Transfer bombası patlıyor! Icardi böyle duyuruldu Transfer bombası patlıyor! Icardi böyle duyuruldu 09:42
Daha Eski
Ersun Yanal'dan F.Bahçe açıklaması! Ersun Yanal'dan F.Bahçe açıklaması! 09:37
Menajeri açıkladı! Aslan'a o transferde rakip Menajeri açıkladı! Aslan'a o transferde rakip 09:11
Başkan Erdoğan'dan şampiyon A. Efes'e tebrik Başkan Erdoğan'dan şampiyon A. Efes'e tebrik 09:11
Kanada GPrix'sinde pole pozisyonu belli oldu! Kanada GPrix'sinde pole pozisyonu belli oldu! 08:38
Volkan Demirel'den flaş F.Bahçe açıklaması! Volkan Demirel'den flaş F.Bahçe açıklaması! 00:52
Anadolu Efes 16. kez şampiyon! Anadolu Efes 16. kez şampiyon! 00:52