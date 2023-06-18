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Galatasaray'ın Mert Müldür transferiyle ilgili flaş iddia!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılıların listesinde yer alan Mert Müldür'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 09:53
Galatasaray'ın Mert Müldür transferiyle ilgili flaş iddia!

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon bitiren Galatasaray, ara vermeden transfer çalışmalarına başladı.

Galatasaray'ın Mert Müldür transferiyle ilgili flaş iddia!

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Galatasaray'ın Mert Müldür transferiyle ilgili flaş iddia!

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, listesine milli futbolcu Mert Müldür'ü almıştı.

Galatasaray'ın Mert Müldür transferiyle ilgili flaş iddia!

Takvim'in Footballnews'tan aktardığı habere göre, Sassuolo'da oynayan defans oyuncusu Mert Müldür'ün transferinde Galatasaray'ın bir adım önde olduğu iddia edildi. Haberde, Kaan Ayhan transferinde iki kulübün iyi ilişkiler kurduğu hatırlatıldı.

Galatasaray'ın Mert Müldür transferiyle ilgili flaş iddia!

4 milyon euro değeri olan 24 yaşındaki stoperin kontratı 2024 yılında bitecek. Ağır bir sakatlık geçiren Mert Müldür, bu sezon çok fazla forma şansı bulamadı.

Galatasaray'ın Mert Müldür transferiyle ilgili flaş iddia!

Genç futbolcu Serie A ve İtalya kupası dahil olmak üzere 3 karşılaşmada 58 dakika süre aldı.

Galatasaray'ın Mert Müldür transferiyle ilgili flaş iddia!

MERT MÜLDÜR KİMDİR?

3 Nisan 1999 tarihinde Avusturya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Rapid Wien altyapısında başladı.

Galatasaray'ın Mert Müldür transferiyle ilgili flaş iddia!

2018 yılında Rapid Wien A takımına yükseldi. 2019'da ise 4.7 milyon euro karşılığında Sassuolo'nun yolunu tuttu.

Galatasaray'ın Mert Müldür transferiyle ilgili flaş iddia!

Avusturya'da doğan Mert Müldür, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.

Galatasaray'ın Mert Müldür transferiyle ilgili flaş iddia!

Genç futbolcu, 18 kez ay-yıldızlı formayı terletti ve 1 de gole imzasını attı.

Galatasaray'ın Mert Müldür transferiyle ilgili flaş iddia!

Defans hattında görev yapan Mert, sağ bek olarak oynuyor. Joker bir oyuncu olan milli futbolcu, stoper ve sol bekte de oynayabiliyor.

Galatasaray'ın Mert Müldür transferiyle ilgili flaş iddia!

Mert Müldür'ün güncel piyasa değeri 4 milyon euro...

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