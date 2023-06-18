Galatasaray'da flaş Zaniolo gelişmesi! Ülkesine geri dönebilir

Süper Lig'i liderlik koltuğunda tamamlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.
Süper Lig'i liderlik koltuğunda tamamlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.
Kadrosunda yıldız isimleri barındıran sarı-kırmızılı ekipte birçok isim takımdan ayrılabilir.
Avrupa devleri, Cimbom'un yıldız isimlerine kancayı takmış durumda.
Bunlardan birisi ise İtalyan devi Juventus.
Siyah-beyazlı ekip Nicolo Zaniolo ile uzun zamandır ilgileniyor.
İtalyan yıldızı kadrosuna dahil etmek isteyen Juve, Galatasaray ile görüşmelerini sürdürüyor.
İngiliz basını ise flaş bir gelişmeyi açıkladı.
Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in Yardbarker'dan derlediği haberde Arsenal'in, Federico Chiesa'yı transfer etmek istediği yazıldı.
Bu sezon İngiltere Premier Lig'in son dönemecinde şampiyonluğu Manchester City'ye kaptıran Londra ekibi, kadrosunu kuvvetlendirmek istiyor.
Bu nedenle İngiliz devi, İtalyan hücum oyuncusunu transfer etmeyi düşünüyor.
Transferin gerçekleşmesi halinde Juventus, Zaniolo'yu kadroya dahil etmek için Galatasaray ile pazarlık sürecini hızlandıracak.
Ayrıca haberde Newcastle United'ın da Chiesa'ya ilgisi olduğu ifade edildi.
Zaniolo'nun ise ülkesine dönme isteği bulunuyor.
Ancak sarı-kırmızılılar 23 yaşındaki yıldızı düşük bir bedelle satmayı düşünmüyor.
Zaniolo, Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 5 gol kaydetti.
Yıldız ismin bonservis değeri ise 27 milyon euro değerinde.