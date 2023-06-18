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Galatasaray'da flaş Zaniolo gelişmesi! Ülkesine geri dönebilir

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo yükselen formuyla İtalya Milli Takımı'na yeniden çağrıldı. Avrupa kulüplerinin Zaniolo'ya ilgisi, milli takımdaki performansının ardından daha da arttı. 23 yaşındaki futbolcunun ülkesine geri dönme ihtimali bulunuyor. İşte detaylar... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 01:14
Galatasaray'da flaş Zaniolo gelişmesi! Ülkesine geri dönebilir

Süper Lig'i liderlik koltuğunda tamamlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.

Galatasaray'da flaş Zaniolo gelişmesi! Ülkesine geri dönebilir

Kadrosunda yıldız isimleri barındıran sarı-kırmızılı ekipte birçok isim takımdan ayrılabilir.

Galatasaray'da flaş Zaniolo gelişmesi! Ülkesine geri dönebilir

Avrupa devleri, Cimbom'un yıldız isimlerine kancayı takmış durumda.

Galatasaray'da flaş Zaniolo gelişmesi! Ülkesine geri dönebilir

Bunlardan birisi ise İtalyan devi Juventus.

Galatasaray'da flaş Zaniolo gelişmesi! Ülkesine geri dönebilir

Siyah-beyazlı ekip Nicolo Zaniolo ile uzun zamandır ilgileniyor.

Galatasaray'da flaş Zaniolo gelişmesi! Ülkesine geri dönebilir

İtalyan yıldızı kadrosuna dahil etmek isteyen Juve, Galatasaray ile görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray'da flaş Zaniolo gelişmesi! Ülkesine geri dönebilir

İngiliz basını ise flaş bir gelişmeyi açıkladı.

Galatasaray'da flaş Zaniolo gelişmesi! Ülkesine geri dönebilir

Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in Yardbarker'dan derlediği haberde Arsenal'in, Federico Chiesa'yı transfer etmek istediği yazıldı.

Galatasaray'da flaş Zaniolo gelişmesi! Ülkesine geri dönebilir

Bu sezon İngiltere Premier Lig'in son dönemecinde şampiyonluğu Manchester City'ye kaptıran Londra ekibi, kadrosunu kuvvetlendirmek istiyor.

Galatasaray'da flaş Zaniolo gelişmesi! Ülkesine geri dönebilir

Bu nedenle İngiliz devi, İtalyan hücum oyuncusunu transfer etmeyi düşünüyor.

Galatasaray'da flaş Zaniolo gelişmesi! Ülkesine geri dönebilir

Transferin gerçekleşmesi halinde Juventus, Zaniolo'yu kadroya dahil etmek için Galatasaray ile pazarlık sürecini hızlandıracak.

Galatasaray'da flaş Zaniolo gelişmesi! Ülkesine geri dönebilir

Arsenal, Juventus ve Galatasaray adeta üçlü bir zirve gerçekleştirmiş durumda.

Galatasaray'da flaş Zaniolo gelişmesi! Ülkesine geri dönebilir

Ayrıca haberde Newcastle United'ın da Chiesa'ya ilgisi olduğu ifade edildi.

Galatasaray'da flaş Zaniolo gelişmesi! Ülkesine geri dönebilir

Zaniolo'nun ise ülkesine dönme isteği bulunuyor.

Galatasaray'da flaş Zaniolo gelişmesi! Ülkesine geri dönebilir

Ancak sarı-kırmızılılar 23 yaşındaki yıldızı düşük bir bedelle satmayı düşünmüyor.

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