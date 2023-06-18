Galatasaray'a Morelos'ta rakip! Menajeri açıkladı

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon mutlu sona ulaşan Galatasaray, ara vermeden transfer çalışmalarına başladı.
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon mutlu sona ulaşan Galatasaray, ara vermeden transfer çalışmalarına başladı.
Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, önceliğini forvet hattına verdi.
Icardi ve Moussa Dembele için girişimler tüm hızıyla sürerken listede başka oyuncular da yer alıyor.
Galatasaray'a yazılan isimlerden biri olan Alfredo Morelos'un menajeri Rusya'dan gelen teklifi doğruladı.
Rus Sport24'e konuşan menajer şu ifadeleri kullandı:
Evet, Spartak Alfredo'nun transferi konusunda benimle gerçekten iletişime geçti. Ama daha fazla bir şey söyleyemem.
Bu sezon tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Kolombiyalı golcü, 12 kez rakip ağları sarsarken 7 de asist yaptı.
Morelos'un Rangers'la olan sözleşmesi bu sezonun bitimiyle sona ermişti.
ALFREDO MORELOS KİMDİR?
21 Haziran 1996 tarihinde Kolombiya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Medellin altyapısında başladı.
HJK Helsinki forması da giyen Kolombiyalı yıldız, 2017'den bu yana Rangers'ta top koşturuyordu.
1.77 cm boyundaki Morelos, forvet hattınsa santrfor olarak görev yapıyor.
Kolombiya Milli Takımı ile 11 maçta görev alan başarılı futbolcu, 1 kez gol sevinci yaşadı.
26 yaşındaki Alfredo Morelos'un güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro...