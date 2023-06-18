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Galatasaray'a Morelos'ta rakip! Menajeri açıkladı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda gündem golcü transferi. Listede yer alan yıldız ismin menajeri konuştu. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 09:12
Galatasaray'a Morelos'ta rakip! Menajeri açıkladı

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon mutlu sona ulaşan Galatasaray, ara vermeden transfer çalışmalarına başladı.

Galatasaray'a Morelos'ta rakip! Menajeri açıkladı

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Galatasaray'a Morelos'ta rakip! Menajeri açıkladı

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, önceliğini forvet hattına verdi.

Galatasaray'a Morelos'ta rakip! Menajeri açıkladı

Icardi ve Moussa Dembele için girişimler tüm hızıyla sürerken listede başka oyuncular da yer alıyor.

Galatasaray'a Morelos'ta rakip! Menajeri açıkladı

Galatasaray'a yazılan isimlerden biri olan Alfredo Morelos'un menajeri Rusya'dan gelen teklifi doğruladı.

Galatasaray'a Morelos'ta rakip! Menajeri açıkladı

Rus Sport24'e konuşan menajer şu ifadeleri kullandı:

Evet, Spartak Alfredo'nun transferi konusunda benimle gerçekten iletişime geçti. Ama daha fazla bir şey söyleyemem.

Galatasaray'a Morelos'ta rakip! Menajeri açıkladı

Bu sezon tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Kolombiyalı golcü, 12 kez rakip ağları sarsarken 7 de asist yaptı.

Galatasaray'a Morelos'ta rakip! Menajeri açıkladı

Morelos'un Rangers'la olan sözleşmesi bu sezonun bitimiyle sona ermişti.

Galatasaray'a Morelos'ta rakip! Menajeri açıkladı

ALFREDO MORELOS KİMDİR?

21 Haziran 1996 tarihinde Kolombiya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Medellin altyapısında başladı.

Galatasaray'a Morelos'ta rakip! Menajeri açıkladı

HJK Helsinki forması da giyen Kolombiyalı yıldız, 2017'den bu yana Rangers'ta top koşturuyordu.

Galatasaray'a Morelos'ta rakip! Menajeri açıkladı

1.77 cm boyundaki Morelos, forvet hattınsa santrfor olarak görev yapıyor.

Galatasaray'a Morelos'ta rakip! Menajeri açıkladı

Kolombiya Milli Takımı ile 11 maçta görev alan başarılı futbolcu, 1 kez gol sevinci yaşadı.

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