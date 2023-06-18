GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nicolo Zaniolo yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli...

Sezonu şampiyon olarak bitiren Galatasaray'da yeni sezon yapılanması için çalışmalar başladı.
Sezonu şampiyon olarak bitiren Galatasaray'da yeni sezon yapılanması için çalışmalar başladı.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılılarda yapılacak transferler kadar ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor.
Cimbom'da takımdan ayrılacak oyuncular transferleri doğrudan etkileyecek.
Ara transfer döneminde Roma'dan transfer edilen Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılı forma ile kısa sürede taraftarın sevgilisi haline geldi.
Sergilediği performansla dikkat çeken İtalyan futbolcu için Avrupa devleri sıraya girdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sky Sport'ta yayınlanan "Calciomercato l'Originale" adlı programda Nicolo Zaniolo'nun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Okan Buruk, Zaniolo performansıyla ilgili olarak "Derbide Fenerbahçe'ye karşı iyi oynadı ve iki gol attı. İlk zamanlarında oynamadı ama çok çalıştı ve gelecek sezon için hazır" ifadelerini kullandı.
Buruk, İtalyan oyuncunun Galatasaray'da kalıp kalmayacağı hakkında ise "Umarım kalır ama bilemiyorum" diye konuştu.
Nicolo Zaniolo, Galatasaray forması ile bu sezon toplam 11 resmi karşılaşmada forma giydi.
İtalyan futbolcu söz konusu maçlarda 5 kez rakip fileleri sarsmayı başarırken, 1 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.
Avrupa'nın önemli kulüpleri İtalyan yıldızı kadrosuna katmak için birbiriyle yarışıyor.
YAPILAN TEKLİFLER ORTAYA ÇIKTI!
Milliyet'in haberine göre; Tottenham ve Bournemouth, İtalya Milli Takımı kampında bulunan Nicolo Zaniolo için yaptıkları teklifleri 30 milyon euroya kadar çıkardı.
Juventus'un ise teklifini son olarak 20 milyon euroya yükselttiği ancak Çizme ekibinin içinde takasın da bulunduğu formüller üzerinde durduğu aktarıldı.
İtalya Milli Takımı'na da çağrılan ve son olarak İspanya maçında sahanın en iyisi olarak dikkat çeken Nicolo Zaniolo'nun ayrılma olasılığının yükselmesinden sonra sarı-kırmızılılar alternatif arayışlarına da başladı.
Bu çerçevede devre arasında da adı geçen Hakim Ziyech'in transfer listesinin ilk sırasında olduğu belirtildi.
Suudi Arabistan ekiplerinin de gündeminde olan 30 yaşındaki Faslı futbolcu için Galatasaray'ın çalışmalarına başladığı öğrenildi.
Chelsea ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Ziyech'in İngiliz ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.