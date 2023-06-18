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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nicolo Zaniolo yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'nun takımdan ayrılması gündeme geldi. Sezonun ikinci yarısında Roma'dan transfer edilen genç oyuncu, son haftalarda gösterdiği performansla adını söz ettirdi. Birçok takımı peşine takan Zaniolo, Avrupa'nın 3 önemli kulübünden teklif aldı. İşte yapılan teklifler ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 13:31
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nicolo Zaniolo yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli...

Sezonu şampiyon olarak bitiren Galatasaray'da yeni sezon yapılanması için çalışmalar başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nicolo Zaniolo yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli...

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılılarda yapılacak transferler kadar ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nicolo Zaniolo yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli...

Cimbom'da takımdan ayrılacak oyuncular transferleri doğrudan etkileyecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nicolo Zaniolo yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli...

Ara transfer döneminde Roma'dan transfer edilen Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılı forma ile kısa sürede taraftarın sevgilisi haline geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nicolo Zaniolo yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli...

Sergilediği performansla dikkat çeken İtalyan futbolcu için Avrupa devleri sıraya girdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nicolo Zaniolo yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sky Sport'ta yayınlanan "Calciomercato l'Originale" adlı programda Nicolo Zaniolo'nun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nicolo Zaniolo yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli...

Okan Buruk, Zaniolo performansıyla ilgili olarak "Derbide Fenerbahçe'ye karşı iyi oynadı ve iki gol attı. İlk zamanlarında oynamadı ama çok çalıştı ve gelecek sezon için hazır" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nicolo Zaniolo yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli...

Buruk, İtalyan oyuncunun Galatasaray'da kalıp kalmayacağı hakkında ise "Umarım kalır ama bilemiyorum" diye konuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nicolo Zaniolo yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli...

Nicolo Zaniolo, Galatasaray forması ile bu sezon toplam 11 resmi karşılaşmada forma giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nicolo Zaniolo yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli...

İtalyan futbolcu söz konusu maçlarda 5 kez rakip fileleri sarsmayı başarırken, 1 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nicolo Zaniolo yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli...

Avrupa'nın önemli kulüpleri İtalyan yıldızı kadrosuna katmak için birbiriyle yarışıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nicolo Zaniolo yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli...

YAPILAN TEKLİFLER ORTAYA ÇIKTI!
Milliyet'in haberine göre; Tottenham ve Bournemouth, İtalya Milli Takımı kampında bulunan Nicolo Zaniolo için yaptıkları teklifleri 30 milyon euroya kadar çıkardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nicolo Zaniolo yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli...

Juventus'un ise teklifini son olarak 20 milyon euroya yükselttiği ancak Çizme ekibinin içinde takasın da bulunduğu formüller üzerinde durduğu aktarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nicolo Zaniolo yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli...

İtalya Milli Takımı'na da çağrılan ve son olarak İspanya maçında sahanın en iyisi olarak dikkat çeken Nicolo Zaniolo'nun ayrılma olasılığının yükselmesinden sonra sarı-kırmızılılar alternatif arayışlarına da başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nicolo Zaniolo yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli...

Bu çerçevede devre arasında da adı geçen Hakim Ziyech'in transfer listesinin ilk sırasında olduğu belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nicolo Zaniolo yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli...

Suudi Arabistan ekiplerinin de gündeminde olan 30 yaşındaki Faslı futbolcu için Galatasaray'ın çalışmalarına başladığı öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nicolo Zaniolo yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli...

Chelsea ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Ziyech'in İngiliz ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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