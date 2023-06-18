GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey ayrılığı açıkladı! Yeni adresi...

ICARDI İLE OYNAMAK NASIL BİR DUYGU?

"O burada bir yıldız. Taraftarlar onu çok seviyor. Her golünde 55.000 kişi tarafından söylenen kendi şarkısı var. O çok güçlü. Hızlı değil ama topa inanılmaz vuruyor ve bitiriciliği var."