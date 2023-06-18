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GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey ayrılığı açıkladı! Yeni adresi...

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da birçok yıldız transferin gözdesi konumuna geldi. Lucas Torreira, Victor Nelsson, Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey gibi isimler, Avrupa'nın önemli kulüpleri tarafından takip ediliyor. Kazanılan şampiyonlukta kritik rol oynayan oyunculardan olan Sacha Boey geleceğiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Transferi hakkında konuşan 22 yaşındaki sağ bek, ayrılık açıklamasında bulundu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 15:26
BURAK ŞENTÜRK
GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey ayrılığı açıkladı! Yeni adresi...

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sacha Boey, geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey ayrılığı açıkladı! Yeni adresi...

Genç oyuncu bu sezonki performansıyla kazanılan şampiyonluğa büyük katkı verdi.

GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey ayrılığı açıkladı! Yeni adresi...

Sezon başında kadroda düşünülmeyen isimlerden olan Sacha Boey, sakatlıkların artması sonrası forma şansı buldu ve zirve yapan performansıyla taraftarın sevgilisi haline geldi.

GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey ayrılığı açıkladı! Yeni adresi...

Yıldız sağ bekin sergilediği grafik, Avrupa'nın önemli kulüplerinin de ilgisini çekti.

GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey ayrılığı açıkladı! Yeni adresi...

Sacha Boey, İngiliz devi Arsenal başta olmak üzere birçok takımı peşine taktı.

GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey ayrılığı açıkladı! Yeni adresi...

Transfer iddialarının artması sonrası 22 yaşındaki oyuncu kariyeriyle ilgili net ifadeler kullandı.

GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey ayrılığı açıkladı! Yeni adresi...

Öte yandan Galatasaray taraftarının gösterdiği ilgiyi öven Sacha Boey, hiçbir yerde böyle bir ilginin olmadığını söyledi.

GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey ayrılığı açıkladı! Yeni adresi...

Başarılı savunmacı, Arjantinli golcü Mauro Icardi'ye de övgü dolu ifadeler kullandı.

GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey ayrılığı açıkladı! Yeni adresi...

Fransa'dan sofoot'a konuşan Boey, merak edilen birçok konuya açıklık getirdi.

İşte o sözler...

GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey ayrılığı açıkladı! Yeni adresi...

TARAFTARLARIN SEVGİSİ ÇILGINCA!
"Hayatımda ilk kez bu kadar çok sevgi görüyorum, bu çılgınca. Bu sevginin karşılığını verebilmek için her şeyinizi vermek zorunda hissediyorsunuz. İnsanlar unutuyor ama Galatasaray çok büyük bir kulüp, bu yüzden kendimi şanslı hissediyorum."

GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey ayrılığı açıkladı! Yeni adresi...

"Bu şevk, başka hiçbir yerde bulamazsınız. NEF Stadyumu'nda oynadıktan sonra dünyadaki herhangi bir stadyumda oynayabilirsiniz, hazırsınız."

GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey ayrılığı açıkladı! Yeni adresi...

LEO DUBOIS'YI YEDEK BIRAKTIN HALA İLİŞKİNİZ İYİ Mİ?
"İlk başta karmaşıktı, hatta bazen onunla konuşmaktan rahatsız oluyordum ama oyun bu, beni yedek kulübesine koyabilseydi, yapardı."

GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey ayrılığı açıkladı! Yeni adresi...

"Garip bir duygu, soyunma odasında çok fazla Fransız yok, bu yüzden ülkenizden bir adamın yerini almak kolay değil. İyi ve saygılı bir ilişkimiz var."

GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey ayrılığı açıkladı! Yeni adresi...

GALATASARAY'IN TRANSFERLERİ TAKIMDA KALMANDA ETKİLİ OLDU MU?
"Güzel bir iz bırakmadan kulüpten ayrılamazdım, yarım kalmış bir iş olurdu. Büyük transferlerle ilgili olarak, başlangıçta ruh hallerini merak ettim.

GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey ayrılığı açıkladı! Yeni adresi...

"Örneğin Icardi imza attığında korkmuştum. (Gülerek.) Az önce aldığımız Inter veya PSG'den Mauro muydu? Sorun şu ki, Türkiye'de pek çok kişi sakinleşmek için imza atıyor ama bu böyle olmuyor."

GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey ayrılığı açıkladı! Yeni adresi...

"Seviyenin yüksek olduğu bir lig. Sürekli hazır olmalısın. Çok çabuk rahatladım çünkü herkes sezon başından itibaren oyunu oynadı. Özellikle örneğin Dries Mertens. Tam bir profesyonellik örneği."

GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey ayrılığı açıkladı! Yeni adresi...

ICARDI İLE OYNAMAK NASIL BİR DUYGU?
"O burada bir yıldız. Taraftarlar onu çok seviyor. Her golünde 55.000 kişi tarafından söylenen kendi şarkısı var. O çok güçlü. Hızlı değil ama topa inanılmaz vuruyor ve bitiriciliği var."

GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey ayrılığı açıkladı! Yeni adresi...

"Benim için Galatasaray'da kalması gerekse bile Paris'te oynayacak durumda. Kariyere odaklandığı sürece o bir fenomen."

GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey ayrılığı açıkladı! Yeni adresi...

TRANSFERDE ARSENAL İDDİALARI VAR SENİN İÇİN GİTME ZAMANI MI?
"Galatasaraylıyım ama daha büyük hedeflerim var. Beni anlayacaklarını ve buna saygı duyacaklarını düşünüyorum."

GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey ayrılığı açıkladı! Yeni adresi...

"Futbol hayatımız boyunca tek bir kariyerimiz olduğu için zamanı geldiğinde gitmeliyiz."

GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey ayrılığı açıkladı! Yeni adresi...

"Arsenal'in ilgisi çok sevindirici, hedeflediğim lig Premier Lig, bakalım neler olacak."

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