TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'ye bir talip daha! Simeone'den flaş hamle

Galatasaray'daki kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından ayrılan Mauro Icardi transferde paylaşılamıyor.
Galatasaray'daki kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından ayrılan Mauro Icardi transferde paylaşılamıyor.
Süper Lig'de sezona damga vuran Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğunda önemli rol oynadı.
26 resmi maçta forma giyen Icardi, 23 gol ve 8 asistlik performansıyla göz kamaştırdı.
Sergilediği grafikle taraftarın sevgilisi olan 30 yaşındaki oyuncunun transferdeki son durumu merak ediliyor.
Galatasaray, yıldız golcüyü yeniden kadroya katmak için seferberlik ilan etmiş durumda.
Taraftarlar da sosyal medyada Icardi ve Wanda Nara'ya attıkları mesajlarla desteklerini gösteriyor.
Ancak sarı-kırmızılıların bu transferde mutlu sona ulaşması hiç kolay değil.
Mauro Icardi'ye üst üste çıkan talipler, Cimbom'un işini zorlaştırıyor.
SON TALİP ATLETICO MADRID!
İtalya, İngiltere, Suudi Arabistan derken şimdi de İspanyol ekibi Atletico Madrid, Mauro Icardi'nin transferi için PSG ile temasa geçti.
İspanyol basınından todofichajes, Atletico'nun Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone'nin Icardi'yi takımına katmak için çok istekli olduğunu iddia etti.
Akşam'ın derlediği haberde, "Koç vatandaşının gelişinin onlara daha yüksek bir seviyeye ulaşmak için kalite katacağına inanıyor. Spor yönetimini bu konuda harekete geçirdi" denildi.
Mauro Icardi'ye talip olan takımlardan biri de Roma. Mourinho'nun Icardi'yi takımında görmek için uzun süredir uğraş verdiği biliniyor.
Bu konuda Galatasaray'a tek iyi haber ise Arabistan'dan geldi.
AL-TAAWOUN ICARDI'DEN VAZGEÇTİ!
Mauro Icardi ile ilgilenen Al-Taawoun takımının, rotayı Morata'ya çevirdiği ve Icardi'den vazgeçtiği öne sürüldü.
Icardi'nin eşi Wanda Nara da Galatasaray taraftarlarının "Sizi çok seviyoruz" mesajlarına sosyal medyadan, "Ben de sizi çok seviyorum. Hayalim bir Türk romanı yazmak" karşılığını verdi.