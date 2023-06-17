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TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'ye bir talip daha! Simeone'den flaş hamle

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın şampiyonluğunda kritik rol oynayan Mauro Icardi, yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Sarı-kırmızılı taraftarların yeniden kadroya katılmasını dört gözle beklediği Arjantinli yıldız hakkında her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Birçok takımın peşinde olduğu golcü oyuncu için son olarak Atletico Madrid devreye girdi. Teknik direktör Diego Simeone'nin bu transferle özel olarak ilgilendiği kaydedildi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 10:01
TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'ye bir talip daha! Simeone'den flaş hamle

Galatasaray'daki kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından ayrılan Mauro Icardi transferde paylaşılamıyor.

TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'ye bir talip daha! Simeone'den flaş hamle

Süper Lig'de sezona damga vuran Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğunda önemli rol oynadı.

TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'ye bir talip daha! Simeone'den flaş hamle

26 resmi maçta forma giyen Icardi, 23 gol ve 8 asistlik performansıyla göz kamaştırdı.

TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'ye bir talip daha! Simeone'den flaş hamle

Sergilediği grafikle taraftarın sevgilisi olan 30 yaşındaki oyuncunun transferdeki son durumu merak ediliyor.

TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'ye bir talip daha! Simeone'den flaş hamle

Galatasaray, yıldız golcüyü yeniden kadroya katmak için seferberlik ilan etmiş durumda.

TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'ye bir talip daha! Simeone'den flaş hamle

Taraftarlar da sosyal medyada Icardi ve Wanda Nara'ya attıkları mesajlarla desteklerini gösteriyor.

TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'ye bir talip daha! Simeone'den flaş hamle

Ancak sarı-kırmızılıların bu transferde mutlu sona ulaşması hiç kolay değil.

TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'ye bir talip daha! Simeone'den flaş hamle

Mauro Icardi'ye üst üste çıkan talipler, Cimbom'un işini zorlaştırıyor.

TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'ye bir talip daha! Simeone'den flaş hamle

SON TALİP ATLETICO MADRID!
İtalya, İngiltere, Suudi Arabistan derken şimdi de İspanyol ekibi Atletico Madrid, Mauro Icardi'nin transferi için PSG ile temasa geçti.

TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'ye bir talip daha! Simeone'den flaş hamle

İspanyol basınından todofichajes, Atletico'nun Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone'nin Icardi'yi takımına katmak için çok istekli olduğunu iddia etti.

TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'ye bir talip daha! Simeone'den flaş hamle

Akşam'ın derlediği haberde, "Koç vatandaşının gelişinin onlara daha yüksek bir seviyeye ulaşmak için kalite katacağına inanıyor. Spor yönetimini bu konuda harekete geçirdi" denildi.

TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'ye bir talip daha! Simeone'den flaş hamle

Mauro Icardi'ye talip olan takımlardan biri de Roma. Mourinho'nun Icardi'yi takımında görmek için uzun süredir uğraş verdiği biliniyor.

TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'ye bir talip daha! Simeone'den flaş hamle

Bu konuda Galatasaray'a tek iyi haber ise Arabistan'dan geldi.

TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'ye bir talip daha! Simeone'den flaş hamle

AL-TAAWOUN ICARDI'DEN VAZGEÇTİ!
Mauro Icardi ile ilgilenen Al-Taawoun takımının, rotayı Morata'ya çevirdiği ve Icardi'den vazgeçtiği öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'ye bir talip daha! Simeone'den flaş hamle

Icardi'nin eşi Wanda Nara da Galatasaray taraftarlarının "Sizi çok seviyoruz" mesajlarına sosyal medyadan, "Ben de sizi çok seviyorum. Hayalim bir Türk romanı yazmak" karşılığını verdi.

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