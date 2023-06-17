Haberler Galatasaray Sürpriz transfer teklifi! Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu

Sürpriz transfer teklifi! Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Adı Galatasaray'la anılan Youri Tielemans, Leicester City'den Aston Villa'ya transfer olmuştu. Belçikalı yıldızın menajeri ise Erden Timur'a Leicester City'den Wout Faes'i önermişti. Menajerin bu teklifi üzerine Erden Timur da oyuncunun maliyetiyle ilgili bilgi istedi. İşte detaylar... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
Sürpriz transfer teklifi! Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu

Victor Nelsson'un satışından kasasına ciddi miktarda para koymayı planlayan Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu.

Sürpriz transfer teklifi! Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu

Youri Tielemans'ın menajeri sarı-kırmızılılara Wout Faes'i önerdi.

Sürpriz transfer teklifi! Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu

Premier Lig'den düşen Leicester City'in 25 yaşındaki Belçikalı stoperi, takımında kalmak istemiyor.

Sürpriz transfer teklifi! Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu

Menajeri, Timur'a Faes'in Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde yer almak istediğinden bahsetti.

Sürpriz transfer teklifi! Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu

Erden Timur, sözlü olarak gelen teklif sonrasında menajerden oyuncunun maliyeti konusunda bilgi istedi.

Sürpriz transfer teklifi! Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu

Leicester City'e kiralama bedeli ödeyemeyeceklerinin altını çizdi.

Sürpriz transfer teklifi! Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu

Wout Faes, 3 Nisan 1998'de Belçika'da dünyaya geldi.

Sürpriz transfer teklifi! Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu

Kariyerine Anderlecht takımında başladı.

Sürpriz transfer teklifi! Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu

Hollanda Ligi ekiplerinden Heeerenveen ve Excelsior'da kiralık olarak forma giydi.

Sürpriz transfer teklifi! Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu

2018'de Belçika'nın Ootsende takımına transfer oldu.

Sürpriz transfer teklifi! Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu

Burada geçirdiği iki sezonda 70 maç oynayıp 2 gol attı.

Sürpriz transfer teklifi! Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu

2020 yazında Fransa'nın Stade Reims takımına geçti.

Sürpriz transfer teklifi! Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu

2 yıl boyunca Ligue 1'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti ve bu sezon başında Leicester City'nin yolunu tuttu.

Sürpriz transfer teklifi! Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu

Faes, bu sezon İngiliz ekibinin en istikrarlı oyuncuları arasında yer aldı.

Sürpriz transfer teklifi! Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu

Takımıyla 31'i lig olmak üzere 39 maçta forma giyen Faes, 1 gol 2 asistle oynadı.

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