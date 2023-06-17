Sürpriz transfer teklifi! Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu

Victor Nelsson'un satışından kasasına ciddi miktarda para koymayı planlayan Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu.
Victor Nelsson'un satışından kasasına ciddi miktarda para koymayı planlayan Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu.
Youri Tielemans'ın menajeri sarı-kırmızılılara Wout Faes'i önerdi.
Premier Lig'den düşen Leicester City'in 25 yaşındaki Belçikalı stoperi, takımında kalmak istemiyor.
Menajeri, Timur'a Faes'in Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde yer almak istediğinden bahsetti.
Erden Timur, sözlü olarak gelen teklif sonrasında menajerden oyuncunun maliyeti konusunda bilgi istedi.
Leicester City'e kiralama bedeli ödeyemeyeceklerinin altını çizdi.
Wout Faes, 3 Nisan 1998'de Belçika'da dünyaya geldi.
Kariyerine Anderlecht takımında başladı.
Hollanda Ligi ekiplerinden Heeerenveen ve Excelsior'da kiralık olarak forma giydi.
2018'de Belçika'nın Ootsende takımına transfer oldu.
Burada geçirdiği iki sezonda 70 maç oynayıp 2 gol attı.
2020 yazında Fransa'nın Stade Reims takımına geçti.
2 yıl boyunca Ligue 1'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti ve bu sezon başında Leicester City'nin yolunu tuttu.
Faes, bu sezon İngiliz ekibinin en istikrarlı oyuncuları arasında yer aldı.
Takımıyla 31'i lig olmak üzere 39 maçta forma giyen Faes, 1 gol 2 asistle oynadı.