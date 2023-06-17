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Galatasaraylı yıldızdan şok çıkış! "Yedek kalırsam ayrılırım"

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Takımın tecrübeli isminin yedek kalmak istemediğini dile getirdiği belirtildi. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 09:33
Galatasaraylı yıldızdan şok çıkış! "Yedek kalırsam ayrılırım"

Geçen sezon şampiyonluğa büyük katkı yapan ancak final haftalarında performansında ciddi düşüş yaşayan Sergio Oliveira'nın Galatasaray'daki geleceği net değil.

Galatasaraylı yıldızdan şok çıkış! "Yedek kalırsam ayrılırım"

Mertens'in yerine 10 numara arayan yönetim, Portekizli 8 numaranın durumuna da yapılacak transferlere bağlı olarak karar verecek.

Galatasaraylı yıldızdan şok çıkış! "Yedek kalırsam ayrılırım"

Sabah'ta yer alan habere göre 31 yaşındaki futbolcu ise bu belirsizlikten rahatsız.

Galatasaraylı yıldızdan şok çıkış! "Yedek kalırsam ayrılırım"

Yakın çevresine "Yedek kalırsam ayrılmayı düşünürüm" diyen tecrübeli oyuncu, takımın bankosu olmak istiyor.

Galatasaraylı yıldızdan şok çıkış! "Yedek kalırsam ayrılırım"

Kariyeri boyunca ilk 11 oyuncusu olmaya çalışan, Porto'da yedek kaldığı dönemlerde Nantes, PAOK ve Roma'ya kiralık giden Oliveira, geçen yaz G.Saray'a 4 yıllık imza atmıştı.

Galatasaraylı yıldızdan şok çıkış! "Yedek kalırsam ayrılırım"

2 milyon 750 bin euro kazanan başarılı orta saha, takım arkadaşı Lucas Torreira gibi vazgeçilmez görülmek istiyor.

Galatasaraylı yıldızdan şok çıkış! "Yedek kalırsam ayrılırım"

Geride bıraktığımız sezon 34 maça çıkan Oliveira, 4 gol atarken 5 de asiste imzasını attı.

Galatasaraylı yıldızdan şok çıkış! "Yedek kalırsam ayrılırım"

Tecrübeli futbolcunun sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

Galatasaraylı yıldızdan şok çıkış! "Yedek kalırsam ayrılırım"

SERGIO OLIVEIRA KİMDİR?

2 Haziran 1992 yılında Portekiz'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Paços de Brandao Formaçao'da başladı.

Galatasaraylı yıldızdan şok çıkış! "Yedek kalırsam ayrılırım"

Ardından Porto altyapısına geçti. 2010 yılında Porto'da A takıma yükseldi.

Galatasaraylı yıldızdan şok çıkış! "Yedek kalırsam ayrılırım"

Sırasıyla Beira-Mar, Mechelen, Penafiel, Paços Ferreira, Nantes, PAOK ve Roma formaları giydi.

Galatasaraylı yıldızdan şok çıkış! "Yedek kalırsam ayrılırım"

2022 yazında Porto'dan Galatasaray'a 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

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