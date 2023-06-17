Galatasaraylı yıldızdan şok çıkış! "Yedek kalırsam ayrılırım"

Geçen sezon şampiyonluğa büyük katkı yapan ancak final haftalarında performansında ciddi düşüş yaşayan Sergio Oliveira'nın Galatasaray'daki geleceği net değil.
Geçen sezon şampiyonluğa büyük katkı yapan ancak final haftalarında performansında ciddi düşüş yaşayan Sergio Oliveira'nın Galatasaray'daki geleceği net değil.
Mertens'in yerine 10 numara arayan yönetim, Portekizli 8 numaranın durumuna da yapılacak transferlere bağlı olarak karar verecek.
Sabah'ta yer alan habere göre 31 yaşındaki futbolcu ise bu belirsizlikten rahatsız.
Yakın çevresine "Yedek kalırsam ayrılmayı düşünürüm" diyen tecrübeli oyuncu, takımın bankosu olmak istiyor.
Kariyeri boyunca ilk 11 oyuncusu olmaya çalışan, Porto'da yedek kaldığı dönemlerde Nantes, PAOK ve Roma'ya kiralık giden Oliveira, geçen yaz G.Saray'a 4 yıllık imza atmıştı.
2 milyon 750 bin euro kazanan başarılı orta saha, takım arkadaşı Lucas Torreira gibi vazgeçilmez görülmek istiyor.
Geride bıraktığımız sezon 34 maça çıkan Oliveira, 4 gol atarken 5 de asiste imzasını attı.
Tecrübeli futbolcunun sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
SERGIO OLIVEIRA KİMDİR?
2 Haziran 1992 yılında Portekiz'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Paços de Brandao Formaçao'da başladı.
Ardından Porto altyapısına geçti. 2010 yılında Porto'da A takıma yükseldi.
Sırasıyla Beira-Mar, Mechelen, Penafiel, Paços Ferreira, Nantes, PAOK ve Roma formaları giydi.
2022 yazında Porto'dan Galatasaray'a 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
Portekiz Milli Takımı ile 13 maça çıkan Oliveira, skor üretemedi.
Orta sahanın merkezinde forma giyen deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro...