TRANSFER HABERİ: Leandro Paredes Galatasaray'a! Bonservis bedeli...

Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.
Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.
Şampiyonlar Ligi elemeleri vizesi alan sarı-kırmızılı kurmaylar, iddiasını artıracak bir kadro için kolları sıvadı.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden Cimbom, eksik bölgelere nokta atışı takviyeler yapmak istiyor.
Avrupa'da başarı yakalayacak bir kadro oluşturmayı planlayan Galatasaray, transferde ince eleyip sık dokuyor.
Birçok oyuncu üzerinde araştırma yapan sarı-kırmızılılar, orta saha mevkisi için harekete geçti.
Lucas Torreira'nın yanına bir transfer yapmak isteyen yönetim, rotayı Fransa'ya kırdı.
Galatasaray, Fransız devi PSG'de forma giyen Leandro Paredes'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.
PSG ile Icardi transferi için temaslarda bulunan Cimbom, bu defa da Paredes için kapıyı çaldı.
İşi sıkı tutan yönetim, Arjantinli yıldızın transferinde büyük aşama kaydetti.
PAREDES İLE ANLAŞMA TAMAM!
Juventus'ta geçen sezon kiralık olarak top koşturan 28 yaşındaki oyuncu ile prensipte anlaşma sağlandı.
PSG İLE PAZARLIK YAPILIYOR!
Fransız deviyle pazarlıklarda bulunan Galatasaray'ın bu transfer için gözden çıkardığı rakam ortaya çıktı.
Transferi bitirme konusunda kararlı olan sarı-kırmızılıların yıldız oyuncu için 5 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı öğrenildi.
PSG ile 1 senelik kontratı kalan Paredes konusunda Galatasaray'ın elinin güçlü göründüğü bildirildi.
ICARDI OLUMLU REFERANS VERDİ!
Aslan'da Paredes transferinin önünü açan en önemli faktörün ise vatandaşı Mauro Icardi olduğu kaydedildi.
PSG'den takım arkadaşı ve vatandaşına sezon içinde olumlu referanslar veren Icardi'nin Paredes'in ikna edilmesinde etkili olduğu belirtildi.
Sarı-kırmızıların Paredes konusunda olumlu adımlar atması vatandaşı Icardi için de iyimser bir hava oluşmasını da sağladı.
Arjantin Milli Takımı ile beraber Katar'da 2022 Dünya Kupası'nı kazanan kadroda yer alan ve final maçında da forma giyen Paredes geride bıraktığımız sezon Juventus formasıyla 35 resmi maça çıktı ve 1 gol attı.