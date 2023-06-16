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TRANSFER HABERİ: Leandro Paredes Galatasaray'a! Bonservis bedeli...

Son dakika spor haberi: Galatasaray yeni sezonun ilk transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Bir süredir orta saha mevkisi üzerine çalışmalarda bulunan sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Fransa'da buldu. Cimbom, bonservisi PSG'de olan Leandro Paredes'i renklerine bağlamak için geri sayıma geçti. Teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmeyi çok istediği Arjantinli yıldız ile prensip anlaşmasına varıldı. Peki PSG'ye Paredes için ne kadar bonservis bedeli ödenecek? İşte pazarlıklarda son durum...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 09:06
TRANSFER HABERİ: Leandro Paredes Galatasaray'a! Bonservis bedeli...

Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.

TRANSFER HABERİ: Leandro Paredes Galatasaray'a! Bonservis bedeli...

Şampiyonlar Ligi elemeleri vizesi alan sarı-kırmızılı kurmaylar, iddiasını artıracak bir kadro için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ: Leandro Paredes Galatasaray'a! Bonservis bedeli...

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden Cimbom, eksik bölgelere nokta atışı takviyeler yapmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Leandro Paredes Galatasaray'a! Bonservis bedeli...

Avrupa'da başarı yakalayacak bir kadro oluşturmayı planlayan Galatasaray, transferde ince eleyip sık dokuyor.

TRANSFER HABERİ: Leandro Paredes Galatasaray'a! Bonservis bedeli...

Birçok oyuncu üzerinde araştırma yapan sarı-kırmızılılar, orta saha mevkisi için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ: Leandro Paredes Galatasaray'a! Bonservis bedeli...

Lucas Torreira'nın yanına bir transfer yapmak isteyen yönetim, rotayı Fransa'ya kırdı.

TRANSFER HABERİ: Leandro Paredes Galatasaray'a! Bonservis bedeli...

Galatasaray, Fransız devi PSG'de forma giyen Leandro Paredes'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

TRANSFER HABERİ: Leandro Paredes Galatasaray'a! Bonservis bedeli...

PSG ile Icardi transferi için temaslarda bulunan Cimbom, bu defa da Paredes için kapıyı çaldı.

TRANSFER HABERİ: Leandro Paredes Galatasaray'a! Bonservis bedeli...

İşi sıkı tutan yönetim, Arjantinli yıldızın transferinde büyük aşama kaydetti.

TRANSFER HABERİ: Leandro Paredes Galatasaray'a! Bonservis bedeli...

PAREDES İLE ANLAŞMA TAMAM!
Juventus'ta geçen sezon kiralık olarak top koşturan 28 yaşındaki oyuncu ile prensipte anlaşma sağlandı.

TRANSFER HABERİ: Leandro Paredes Galatasaray'a! Bonservis bedeli...

PSG İLE PAZARLIK YAPILIYOR!
Fransız deviyle pazarlıklarda bulunan Galatasaray'ın bu transfer için gözden çıkardığı rakam ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ: Leandro Paredes Galatasaray'a! Bonservis bedeli...

Transferi bitirme konusunda kararlı olan sarı-kırmızılıların yıldız oyuncu için 5 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Leandro Paredes Galatasaray'a! Bonservis bedeli...

PSG ile 1 senelik kontratı kalan Paredes konusunda Galatasaray'ın elinin güçlü göründüğü bildirildi.

TRANSFER HABERİ: Leandro Paredes Galatasaray'a! Bonservis bedeli...

ICARDI OLUMLU REFERANS VERDİ!
Aslan'da Paredes transferinin önünü açan en önemli faktörün ise vatandaşı Mauro Icardi olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Leandro Paredes Galatasaray'a! Bonservis bedeli...

PSG'den takım arkadaşı ve vatandaşına sezon içinde olumlu referanslar veren Icardi'nin Paredes'in ikna edilmesinde etkili olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Leandro Paredes Galatasaray'a! Bonservis bedeli...

Sarı-kırmızıların Paredes konusunda olumlu adımlar atması vatandaşı Icardi için de iyimser bir hava oluşmasını da sağladı.

TRANSFER HABERİ: Leandro Paredes Galatasaray'a! Bonservis bedeli...

Arjantin Milli Takımı ile beraber Katar'da 2022 Dünya Kupası'nı kazanan kadroda yer alan ve final maçında da forma giyen Paredes geride bıraktığımız sezon Juventus formasıyla 35 resmi maça çıktı ve 1 gol attı.

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