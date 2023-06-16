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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Erden Timur'dan flaş Mauro Icardi sözleri!

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da Başkanvekili Erden Timur, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Erden Timur, sarı kırmızılılarda geleceği büyük merak konusu haline gelen Mauro Icardi'nin transfer durumu hakkında flaş açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 21:38 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 21:54
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Erden Timur'dan flaş Mauro Icardi sözleri!

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da Başkanvekili Erden Timur, gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu.

Erden Timur'un takımın yıldız ismi Mauro Icardi'nin geleceği hakkında yaptığı açıklamalar ise gündem oldu.

İŞTE O SÖZLER

Zeki, çevik, ahlaklı tanımına uyan bir isim. Icardi için gereken neyse onu yapacağız. Ama Suudi Arabistan gerçeği var önümüzde. Icardi kazancının 2 -3 katına oraya gitmez ama nereye kadar çıkarlar biliyorum. Galatasaray açısından bu durum duyugusal açıdan olursa mutlu sonuçla bitecek.

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