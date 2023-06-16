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Tielemans'ın menajerinin Galatasaray'a önerdiği o isim belli oldu!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda başkan vekili Erden Timur, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Tielemans'ın menajerinin kendisine bir isim önerdiğini açıklamıştı. O ismin kim olduğu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 12:38
Tielemans'ın menajerinin Galatasaray'a önerdiği o isim belli oldu!

Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları sürerken önemli bir gelişme yaşandı.

Tielemans'ın menajerinin Galatasaray'a önerdiği o isim belli oldu!

Galatasaraylı yönetici Erden Timur, geçtiğimiz günlerde Tielemans'ın menajeri ile görüşmüştü.

Tielemans'ın menajerinin Galatasaray'a önerdiği o isim belli oldu!

Bu görüşmede Tielemans'ın menajeri Erden Timur'a bir oyuncu tavsiye etmiş ama ismine ulaşılamamıştı.

Tielemans'ın menajerinin Galatasaray'a önerdiği o isim belli oldu!

Takvim'de yer alan habere göre bu futbolcunun Leicester City takımında forma giyen Wout Faes olduğu ortaya çıktı.

Tielemans'ın menajerinin Galatasaray'a önerdiği o isim belli oldu!

25 yaşındaki Belçikalı stoperin, İngiliz kulübünden ayrılmak istediği öğrenildi. Bunun sebebi ise Leicester City'nin küme düşmüş olması.

Tielemans'ın menajerinin Galatasaray'a önerdiği o isim belli oldu!

Erden Timur'un bu öneriyi dikkate aldığı Wout Fayes için harekete geçtiği ve karakter analizi yapıldığı öğrenildi.

Tielemans'ın menajerinin Galatasaray'a önerdiği o isim belli oldu!

Leicester ile 2027 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Wout Faes'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Tielemans'ın menajerinin Galatasaray'a önerdiği o isim belli oldu!

KİRALAMA SEÇENEĞİ DE VAR

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Faes'in opsiyonlu kiralama seçeneğinin de olduğu ifade ediliyor.

Tielemans'ın menajerinin Galatasaray'a önerdiği o isim belli oldu!

Leicester City, geçtiğimiz sezon küme düşse de Wout Faes istikrarlı bir görüntü çizdi.

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