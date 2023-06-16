Takasa hazır!

İtalyan basınında Nicolo Zaniolo- Juventus haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak La Gazzetta dello Sport, Juventus'un İtalyan yıldızı takas yoluyla kadroya katma planı olduğunu yazdı. G.Saray'ın serbest kalma bedeli 35 milyon euro'da ısrarcı olduğu Zaniolo için takasta gündeme gelen isim ise Weston McKennie oldu. Juventus, sezonu Leeds United'da bitiren 24 yaşındaki ABD'li orta sahayı kadroda düşünmüyor. İtalyan ekibi, o bölgeye takviye yapacak Aslan'a McKennie'yi önermeyi planlıyor. Sarı-kırmızılıların, genç orta sahanın haricinde önerilecek bonservis bedeline göre teklifi değerlendirmeye alacağı öğrenildi.



Piyasa değeri 21 milyon euro olan ABD'li yıldız, bu yıl kiralık oynadığı Leeds'de 20 maçta 1 asist yaptı. Leeds lige veda edince takımdan ayrıldı.



FİORENTİNA DA PEŞİNE DÜŞTÜ



Transferin yıldızlarından Zaniolo, İtalyan ekiplerinin radarından çıkmıyor... Juventus ve Milan'ın peşinde olduğu 23 yaşındaki oyuncunun son talibi Fiorentina oldu. İtalyan basınına göre, Floransa temsilcisi de rekabete girdi. Fiorentina'nın transferde bütçesini zorlayacağı ifade edildi.