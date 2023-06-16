Nicolo Zaniolo Galatasaray tercihini böyle değerlendirdi!

Galatasaray'ın geride bıraktığımız sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, özellikle İtalya'dan teklifler alıyordu.
Galatasaray'ın geride bıraktığımız sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, özellikle İtalya'dan teklifler alıyordu.
Ülkesinin takımlarının büyük ilgi gösterdiği yıldız futbolcu, Roma kariyeri ve Galatasaray'a gelmesiyle ilgili flaş bir açıklamada bulundu.
Rai Sport'a konuşan Nicolo Zaniolo, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Son aylar bana toparlanmam için yardımcı oldu. Hayattaki her şeyin bir başı bir de sonu vardır. Roma'daki deneyimim sona erdi. Yaptığım seçimden dolayı da çok mutluyum."
23 yaşındaki genç futbolcu, Galatasaray'da forma giydiği yarım sezonda toplam 11 karşılaşmada görev aldı.
İtalyan yıldız bu müsabakalarda 5 gol atarken 1 de asist yapma başarısı gösterdi.
İtalya Milli Takımı ile 12 maça çıkan Zaniolo, milli formayla da 2 gole imzasını attı.
Zaniolo'nun Galatasaray'la olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
NICOLO ZANIOLO KİMDİR?
2 Temmuz 1999 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Genoa altyapısında başladı.
Sırasıyla Fiorentina, Entella, Inter ve Roma'da forma giydi.
Orta sahada 10 numara pozisyonunda forma giyen Zaniolo, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor. 23 yaşındaki genç futbolcu, 1.90 cm boyunda...
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