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Nicolo Zaniolo Galatasaray tercihini böyle değerlendirdi!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılılara gelme tercihiyle ilgili konuştu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 11:58
Tuğçe Erginkoç
Nicolo Zaniolo Galatasaray tercihini böyle değerlendirdi!

Galatasaray'ın geride bıraktığımız sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, özellikle İtalya'dan teklifler alıyordu.

Nicolo Zaniolo Galatasaray tercihini böyle değerlendirdi!

Ülkesinin takımlarının büyük ilgi gösterdiği yıldız futbolcu, Roma kariyeri ve Galatasaray'a gelmesiyle ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

Nicolo Zaniolo Galatasaray tercihini böyle değerlendirdi!

Rai Sport'a konuşan Nicolo Zaniolo, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Nicolo Zaniolo Galatasaray tercihini böyle değerlendirdi!

"Son aylar bana toparlanmam için yardımcı oldu. Hayattaki her şeyin bir başı bir de sonu vardır. Roma'daki deneyimim sona erdi. Yaptığım seçimden dolayı da çok mutluyum."

Nicolo Zaniolo Galatasaray tercihini böyle değerlendirdi!

23 yaşındaki genç futbolcu, Galatasaray'da forma giydiği yarım sezonda toplam 11 karşılaşmada görev aldı.

Nicolo Zaniolo Galatasaray tercihini böyle değerlendirdi!

İtalyan yıldız bu müsabakalarda 5 gol atarken 1 de asist yapma başarısı gösterdi.

Nicolo Zaniolo Galatasaray tercihini böyle değerlendirdi!

İtalya Milli Takımı ile 12 maça çıkan Zaniolo, milli formayla da 2 gole imzasını attı.

Nicolo Zaniolo Galatasaray tercihini böyle değerlendirdi!

Zaniolo'nun Galatasaray'la olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

Nicolo Zaniolo Galatasaray tercihini böyle değerlendirdi!

NICOLO ZANIOLO KİMDİR?

2 Temmuz 1999 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Genoa altyapısında başladı.

Nicolo Zaniolo Galatasaray tercihini böyle değerlendirdi!

Sırasıyla Fiorentina, Entella, Inter ve Roma'da forma giydi.

Nicolo Zaniolo Galatasaray tercihini böyle değerlendirdi!

Orta sahada 10 numara pozisyonunda forma giyen Zaniolo, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor. 23 yaşındaki genç futbolcu, 1.90 cm boyunda...

Nicolo Zaniolo Galatasaray tercihini böyle değerlendirdi!

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