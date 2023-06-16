Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray Devler Ligi kadrosu kuruyor! Uruguaylı orta saha...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Devler Ligi kadrosu kuruyor! Uruguaylı orta saha...

Avrupa kupalarında başarıyı hedefleyen Galatasaray'da transfer harekatı başladı. Birçok yıldız oyuncusuna teklif gelen sarı kırmızılılar kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Transferleri kamp kadrosuna yetiştirmek isteyen Cimbom orta sahaya sürpriz bir aday buldu. İşte detaylar... | GS TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 06:50
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a yeni Uruguaylı orta saha! Torreira'nın varisi

Galatasaray'ın bu süreçte 4 yerine 3 takımı elemesi gerekecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a yeni Uruguaylı orta saha! Torreira'nın varisi

Sarı-kırmızılılar UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için ilk maçını 25-26 Temmuz'da oynayacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a yeni Uruguaylı orta saha! Torreira'nın varisi

Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak isteyen sarı kırmızılı yönetim yeni sezon kadrosunu kuruyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a yeni Uruguaylı orta saha! Torreira'nın varisi

Sarı-kırmızılılar, yaptığı flaş transferlerle adından söz ettirmişti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a yeni Uruguaylı orta saha! Torreira'nın varisi

Yıldız oyuncularla görüşen Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, transferde kilit rol oynuyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a yeni Uruguaylı orta saha! Torreira'nın varisi

Dünya yıldızlarına Galatasaray formasını giydirmek isteyen yönetim taraftarın sevgilisi Icardi için görüşmelerini devam ettiriyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a yeni Uruguaylı orta saha! Torreira'nın varisi

Etkili bir sezon geçiren Arjantinli golcü,sarı-kırmızılı formayla çıktığı 26 maçta , 23 gol atıp 8 asist yaptı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a yeni Uruguaylı orta saha! Torreira'nın varisi

23. şampiyonlukta önemli katkısı olan Icardi için yönetim PSG ile pazarlık masasında.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a yeni Uruguaylı orta saha! Torreira'nın varisi

Cimbom kısa süre içersinde forvet transferini bitirmeyi hedefliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a yeni Uruguaylı orta saha! Torreira'nın varisi

Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan sarı kırmızılılar transferde Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hakeret ediyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a yeni Uruguaylı orta saha! Torreira'nın varisi

Orta saha rotasyonunu genişletmek isteyen Aslan'da sürpriz isimler gündeme geliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a yeni Uruguaylı orta saha! Torreira'nın varisi

Transfer listesinde genç oyunculara da yer veren sarı kırmızılılar, Uruguay ekibi Liverpool FC forması giyen Fabricio Diaz'ı yakından takip ediyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a yeni Uruguaylı orta saha! Torreira'nın varisi

Piyasa değeri 5 milyon euro olarak gözüken 20 yaşındaki orta saha için soruşturma yapan sarı-kırmızılılar, teklif yapmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a yeni Uruguaylı orta saha! Torreira'nın varisi

Braga'nın peşinde olduğu genç oyuncu, ülkesi Uruguay'da Lucas Torreira'nın varisi olarak gösteriliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a yeni Uruguaylı orta saha! Torreira'nın varisi

Diaz, İtalya'yı yenerek dünya şampiyonu olan U20 Milli Takımı'nın kaptanlığını yapıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a yeni Uruguaylı orta saha! Torreira'nın varisi

Uruguay basını, genç oyuncu için Muslera'nın devreye girmesiyle G.Saray'ın transferde avantajlı olacağını vurguladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a yeni Uruguaylı orta saha! Torreira'nın varisi

ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Diaz, kaptanlığını yaptığı U20 Milli Takımı'yla Dünya şampiyonluğu yaşadı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a yeni Uruguaylı orta saha! Torreira'nın varisi

Diaz genç yaşına rağmen kariyerinde 129 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a yeni Uruguaylı orta saha! Torreira'nın varisi

20 yaşındaki orta saha 2023 yılında Liverpool FC ile 10 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a yeni Uruguaylı orta saha! Torreira'nın varisi

Genç yıldız adayı kendinden milli takımında söz ettirdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a yeni Uruguaylı orta saha! Torreira'nın varisi

Fabricio Diaz, U20 Dünya Şampiyonası'nda 8 maçta 5 gol attı.

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