TRANSFER HABERİ: Galatasaray Devler Ligi kadrosu kuruyor! Uruguaylı orta saha...

Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray yeni sezon için kolları sıvadı.
Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turundan itibaren yer alacak.
Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray yeni sezon için kolları sıvadı.
Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turundan itibaren yer alacak.
Galatasaray'ın bu süreçte 4 yerine 3 takımı elemesi gerekecek.
Sarı-kırmızılılar UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için ilk maçını 25-26 Temmuz'da oynayacak.
Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak isteyen sarı kırmızılı yönetim yeni sezon kadrosunu kuruyor.
Sarı-kırmızılılar, yaptığı flaş transferlerle adından söz ettirmişti.
Yıldız oyuncularla görüşen Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, transferde kilit rol oynuyor.
Dünya yıldızlarına Galatasaray formasını giydirmek isteyen yönetim taraftarın sevgilisi Icardi için görüşmelerini devam ettiriyor.
Etkili bir sezon geçiren Arjantinli golcü,sarı-kırmızılı formayla çıktığı 26 maçta , 23 gol atıp 8 asist yaptı.
23. şampiyonlukta önemli katkısı olan Icardi için yönetim PSG ile pazarlık masasında.
Cimbom kısa süre içersinde forvet transferini bitirmeyi hedefliyor.
Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan sarı kırmızılılar transferde Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hakeret ediyor.
Orta saha rotasyonunu genişletmek isteyen Aslan'da sürpriz isimler gündeme geliyor.
Transfer listesinde genç oyunculara da yer veren sarı kırmızılılar, Uruguay ekibi Liverpool FC forması giyen Fabricio Diaz'ı yakından takip ediyor.
Piyasa değeri 5 milyon euro olarak gözüken 20 yaşındaki orta saha için soruşturma yapan sarı-kırmızılılar, teklif yapmaya hazırlanıyor.
Braga'nın peşinde olduğu genç oyuncu, ülkesi Uruguay'da Lucas Torreira'nın varisi olarak gösteriliyor.
Diaz, İtalya'yı yenerek dünya şampiyonu olan U20 Milli Takımı'nın kaptanlığını yapıyor.
Uruguay basını, genç oyuncu için Muslera'nın devreye girmesiyle G.Saray'ın transferde avantajlı olacağını vurguladı.
ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Diaz, kaptanlığını yaptığı U20 Milli Takımı'yla Dünya şampiyonluğu yaşadı.
Diaz genç yaşına rağmen kariyerinde 129 maçta görev aldı.
20 yaşındaki orta saha 2023 yılında Liverpool FC ile 10 maçta görev aldı.
Genç yıldız adayı kendinden milli takımında söz ettirdi.
Fabricio Diaz, U20 Dünya Şampiyonası'nda 8 maçta 5 gol attı.
20 yaşındaki genç oyuncunun kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.