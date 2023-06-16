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Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Böyle duyurdular

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da transfer için gaza basıldı. Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi'nin kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Gomis ve Mostafa Mohamed de takımdan ayrılınca forvet rotasyonunda büyük boşluk oluştu. Transferde önceliği hücum hattına veren sarı-kırmızılılar, aradığı golcüyü İtalya'da buldu. Öte yandan hücuma dönük başka bir dünya yıldızı da gündemde. İşte flaş gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 13:13 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 13:14
BURAK ŞENTÜRK
Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Böyle duyurdular

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer için düğmeye basıldı.

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Böyle duyurdular

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılılarda eksik bölgeler belirlendi.

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Böyle duyurdular

Mauro Icardi'nin kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından gözler golcü takviyesine çevrildi.

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Böyle duyurdular

Arjantinli oyuncunun birçok takımdan ciddi teklifler alması sonrası alternatif arayışları başladı.

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Böyle duyurdular

Icardi'ye özellikle Suudi Arabistan Ligi'nden astronomik rakamlar öneriliyor.

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Böyle duyurdular

Galatasaray ile müthiş bir sezonu geride bırakan golcü oyuncuya son olarak Al Taawoun talip oldu.

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Böyle duyurdular

Golcü oyuncu ile ilgili 3 yıllık bir plan yapan Arabistan Ligi ekibi 100 milyon euro'yu gözden çıkardı.

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Böyle duyurdular

Öte yandan İtalyan ekibi Roma ve Milan ile birlikte İspanya'dan Sevilla ve Atletico Madrid'in de Icardi'nin peşinde olduğu öne sürülüyor.

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Böyle duyurdular

Mauro Icardi'ye taliplerin artmasının ardından harekete geçen Galatasaray yönetimi, golcü oyuncunun yerini yıldız bir isimle doldurmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Böyle duyurdular

Öte yandan Cimbom, hücuma dönük bir ismin daha peşine düştü. Sarı-kırmızılılar 2 imzayı üst üste attırmak istiyor.

İşte detaylar...

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Böyle duyurdular

İLK BOMBA ZAPATA!
Galatasaray, Atalanta'dan ayrılması gündeme gelen Duvan Zapata ile ilgileniyor.

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Böyle duyurdular

Fotomac.com.tr'den Burak Şentürk'ün İspanyol basınından derlediği habere göre; Golcü takviyesi planlayan sarı-kırmızılılar, Zapata'nın transferi için devreye girdi.

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Böyle duyurdular

Yıldız ismi bonservisiyle renklerine bağlamak isteyen Cimbom, İtalyan kulübüyle temaslarda bulunuyor.

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Böyle duyurdular

Bu sezon yaşadığı sakatlıklardan dolayı istediği performansı sergileyemeyen Zapata, İtalya Serie A'da 2 gol ve 3 asistlik katkı verdi.

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Böyle duyurdular

Atalanta'daki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Böyle duyurdular

JAMES RODRIGUEZ DE GÜNDEMDE!
Zapata için uğraş veren Galatasaray yönetiminin bir başka Kolombiyalı yıldız James Rodriguez'i de gündeme aldığı iddia edildi.

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Böyle duyurdular

Olympiakos'tan ayrılarak serbest oyuncu konumuna gelen Rodriguez ile yıllık ücret konusunda görüşmeler yapılacak.

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Böyle duyurdular

On numara mevkisinde görev yapan Kolombiyalı yıldız, hücumun her iki kanadında da oynayabiliyor.

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Böyle duyurdular

James Rodriguez kariyerinde Porto, Monaco, Real Madrid ve Bayern Münih gibi dev takımların formasını giydi.

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Böyle duyurdular

Kolombiyalı futbolcu, ülkesinin milli takımında 90 karşılaşmada sahaya çıktı ve 26 gol kaydetti.

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Böyle duyurdular

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

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