Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Böyle duyurdular

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer için düğmeye basıldı.
Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer için düğmeye basıldı.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılılarda eksik bölgeler belirlendi.
Mauro Icardi'nin kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından gözler golcü takviyesine çevrildi.
Arjantinli oyuncunun birçok takımdan ciddi teklifler alması sonrası alternatif arayışları başladı.
Icardi'ye özellikle Suudi Arabistan Ligi'nden astronomik rakamlar öneriliyor.
Galatasaray ile müthiş bir sezonu geride bırakan golcü oyuncuya son olarak Al Taawoun talip oldu.
Golcü oyuncu ile ilgili 3 yıllık bir plan yapan Arabistan Ligi ekibi 100 milyon euro'yu gözden çıkardı.
Öte yandan İtalyan ekibi Roma ve Milan ile birlikte İspanya'dan Sevilla ve Atletico Madrid'in de Icardi'nin peşinde olduğu öne sürülüyor.
Mauro Icardi'ye taliplerin artmasının ardından harekete geçen Galatasaray yönetimi, golcü oyuncunun yerini yıldız bir isimle doldurmaya hazırlanıyor.
Öte yandan Cimbom, hücuma dönük bir ismin daha peşine düştü. Sarı-kırmızılılar 2 imzayı üst üste attırmak istiyor.
İşte detaylar...
İLK BOMBA ZAPATA!
Galatasaray, Atalanta'dan ayrılması gündeme gelen Duvan Zapata ile ilgileniyor.
Fotomac.com.tr'den Burak Şentürk'ün İspanyol basınından derlediği habere göre; Golcü takviyesi planlayan sarı-kırmızılılar, Zapata'nın transferi için devreye girdi.
Yıldız ismi bonservisiyle renklerine bağlamak isteyen Cimbom, İtalyan kulübüyle temaslarda bulunuyor.
Bu sezon yaşadığı sakatlıklardan dolayı istediği performansı sergileyemeyen Zapata, İtalya Serie A'da 2 gol ve 3 asistlik katkı verdi.
Atalanta'daki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.
JAMES RODRIGUEZ DE GÜNDEMDE!
Zapata için uğraş veren Galatasaray yönetiminin bir başka Kolombiyalı yıldız James Rodriguez'i de gündeme aldığı iddia edildi.
Olympiakos'tan ayrılarak serbest oyuncu konumuna gelen Rodriguez ile yıllık ücret konusunda görüşmeler yapılacak.
On numara mevkisinde görev yapan Kolombiyalı yıldız, hücumun her iki kanadında da oynayabiliyor.
James Rodriguez kariyerinde Porto, Monaco, Real Madrid ve Bayern Münih gibi dev takımların formasını giydi.
Kolombiyalı futbolcu, ülkesinin milli takımında 90 karşılaşmada sahaya çıktı ve 26 gol kaydetti.
Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.