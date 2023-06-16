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Galatasaray'da flaş ayrılık! Eski takımına dönüyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Galatasaray, transferde gaza bastı. Hareketli bir yaz transfer geçirmesi beklenen sarı-kırmızılılarda yaşanacak ayrılıklar da merak ediliyor. Birçok isimle vedalaşması beklenen sarı-kırmızılılarda yıldız futbolcunun eski takımına döneceği öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 11:44
Galatasaray'da flaş ayrılık! Eski takımına dönüyor

Spor Toto Süper Lig'de 2022/2023 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Eski takımına dönüyor

Geride bıraktığımız sezonda yaptığı takviyelerle dünya çapında ses getiren sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Eski takımına dönüyor

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, transfer çalışmalarını bu doğrultuda sürdürüyor.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Eski takımına dönüyor

Eksik görülen yerleri güçlendirmeyi hedefleyen sarı-kırmızılıların önceliklerinden biriyse forvet transferi...

Galatasaray'da flaş ayrılık! Eski takımına dönüyor

Yönetimin santrforu takviyesi için ilk hedefiyse Mauro Icardi.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Eski takımına dönüyor

Sezon başında PSG'den kiralanan Arjantinli yıldız, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Eski takımına dönüyor

Süper Lig'de 24 maçta forma giyen Icardi, 22 gol ve 7 asistlik performansıyla kazanılan şampiyonlukta başrol oynayan isimlerden biri oldu.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Eski takımına dönüyor

Mauro Icardi ile birlikte Moussa Dembele transferi için de çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Eski takımına dönüyor

İlk olarak sözleşmesi sona eren Bafetimbi Gomis ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, teknik heyetin raporu doğrultusunda bekleneni veremeyen isimlerle de yollarını ayırmayı planlıyor.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Eski takımına dönüyor

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Cimbom'da bir ayrılık daha gerçekleşiyor.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Eski takımına dönüyor

YUSUF DEMİR KİRALANIYOR

Sezon başında transfer edilen ancak yabancı sınırına takılması nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanan Yusuf Demir, kiralık olarak takımdan ayrılıyor.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Eski takımına dönüyor

RAPID WIEN İSTİYOR

Devre arasında birçok takımı geri çeviren 20 yaşındaki oyuncu için eski takımı Rapid Wien kapıyı çaldı.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Eski takımına dönüyor

Teknik heyetin de kiralamaya sıcak baktığı öğrenildi.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Eski takımına dönüyor

Yusuf Demir, bu sezon Galatasaray formasıyla 6 maçta süre aldı.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Eski takımına dönüyor

20 yaşındaki futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Eski takımına dönüyor

Sezon başında 6 milyon Euro karşılığında Rapid Wien'den transfer edilen Yusuf'un Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Eski takımına dönüyor

Genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.

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