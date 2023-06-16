Galatasaray'da flaş ayrılık! Eski takımına dönüyor

Spor Toto Süper Lig'de 2022/2023 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de 2022/2023 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Geride bıraktığımız sezonda yaptığı takviyelerle dünya çapında ses getiren sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, transfer çalışmalarını bu doğrultuda sürdürüyor.
Eksik görülen yerleri güçlendirmeyi hedefleyen sarı-kırmızılıların önceliklerinden biriyse forvet transferi...
Yönetimin santrforu takviyesi için ilk hedefiyse Mauro Icardi.
Sezon başında PSG'den kiralanan Arjantinli yıldız, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu.
Süper Lig'de 24 maçta forma giyen Icardi, 22 gol ve 7 asistlik performansıyla kazanılan şampiyonlukta başrol oynayan isimlerden biri oldu.
Mauro Icardi ile birlikte Moussa Dembele transferi için de çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.
İlk olarak sözleşmesi sona eren Bafetimbi Gomis ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, teknik heyetin raporu doğrultusunda bekleneni veremeyen isimlerle de yollarını ayırmayı planlıyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Cimbom'da bir ayrılık daha gerçekleşiyor.
YUSUF DEMİR KİRALANIYOR
Sezon başında transfer edilen ancak yabancı sınırına takılması nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanan Yusuf Demir, kiralık olarak takımdan ayrılıyor.
RAPID WIEN İSTİYOR
Devre arasında birçok takımı geri çeviren 20 yaşındaki oyuncu için eski takımı Rapid Wien kapıyı çaldı.
Teknik heyetin de kiralamaya sıcak baktığı öğrenildi.
Yusuf Demir, bu sezon Galatasaray formasıyla 6 maçta süre aldı.
20 yaşındaki futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.
Sezon başında 6 milyon Euro karşılığında Rapid Wien'den transfer edilen Yusuf'un Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.