Galatasaray Yönetim Kurulu Başkanvekili Erden Timur'dan Ali Koç'a: Çıksın açıklasın!

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da Başkanvekili Erden Timur gündeme dair A Spor'a flaş açıklamalarda bulundu. Timur'un özellikle "Ligi bitirtmeyiz" sözleri hakkındaki açıklamaları dikkat çekti.

İŞTE ERDEN TİMUR'UN AÇIKLAMALARI

Şampiyonluk yaşadık, daha bu göreve yeni geldik. Çok mutluyuz. Herkese sürekli teşekkür etmek istiyorum. Gönlümden geçen duygu o.

İnancım birinci günden itibaren vardı ve çok netti. Biz elimizden gelen en maksimumunu yapacağız ve haksızlık da yapmayacağız diyorum. Görevin nettir. Bu yüzden çok güzel bir süreç yaşayacağımızı biliyordum.

Transfer zamanı gece 1-2'ye kadar kalıyorduk. Şimdi yine başladı. Ruhen yorgun olmasak da az uyuduğumuz için yorgunluk gibi oluyor. Florya'da geçirdiğimiz zaman evdekinden fazla. Yeni bir ekip olduğumuz için herkesi birbirine yapıştırmak gerekiyor. Abilik, dostluk yapıyorsan en iyi şekilde yapman lazım.

Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde başarısız geçen yıllarımızın sıkıntılarını yaşıyoruz. Her eleme çok zor. Karşılaşacağımız takımların ligleri başlamış oluyor. Futbolda atletik ve fiziksel kapasitesi çok önemli bu takımların da bu tür oyunculara sahip olduğunu gördük. Play-off'tan çıkmamız kolay olmayacak. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak Galatasaray'ın en önemli geleneği. O müziği dinletmek için her şeyi yapacağız. tarihte ilk defa bu kadar geç bitiyor lig, ilk defa da bu kadar erken başlıyor. Amacımız Şampiyonlar Ligi'nde başarı. Bütçemizi onun için hazırladık. O olmazsa, Avrupa Ligi'nde başarı...

Bizim güçlendirmemiz gereken bölgelerimiz var. 13.'lüğün getirdiği psikoloji sonrası oyuncuların geri döndürülmesi zordu. Güçlendirmemiz gereken bölgeleri Şampiyonlar Ligi ön elemelerine yetiştireceğiz.

Avrupa'da başarılı olabilmek için, olsa daha iyi olur dediğimiz transferler de daha sonra olacak. Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda yapacağız. Kendimizi alkışlatmak için bir şey yapmayacağız. Bu etik dışı bir durum. 2 aşamalı bir transfer stratejisi belirledik.

ERDEN TİMUR'DAN ICARDI CEVABI

Zeki, çevik, ahlaklı tanımına uyan bir isim. Icardi için gereken neyse onu yapacağız. Ama Suudi Arabistan gerçeği var önümüzde. Icardi kazancının 2 -3 katına oraya gitmez ama nereye kadar çıkarlar biliyorum. Galatasaray açısından bu durum duyugusal açıdan olursa mutlu sonuçla bitecek.

UMUT NAYİR HAKKINDA KONUŞTU

Erden Timur, Ümraniyespor formasını terleten Umut Nayir'in transfer durumu ile ilgili çıkan iddialar hakkında "Umut Nayir ile ilgili bir tasarrufumuz söz konusu değil." şeklinde yanıt verdi.

"KAAN AYHAN KALACAK"

Kaan Ayhan kalıyor, onunla anlaşma şartlarımız kalıyor üzerineydi. Zorunlu satın alma opsiyonu vardı. Onda güzel olan son günlerde 6 milyon isteniyordu ama biz çok daha düşük bir rakama aldık. Bizim açımızdan karlı oldu.

RASHICA KALACAK MI?

Rashica en çok opsiyonumuz olan bir bölgede oynuyor. Mesela Zaniolo... bu yaşta Türk futboluna gelmiş en kariyerli transfer. Bizim için çok değerli. Norwich'in sunacağı şartlara bağlı. FFP'den dolayı çok fazla para ödeyemeyiz. Gelirlerimizi bambaşka bir düzeye taşıdık. Doğru rakamlar istenirse tabii ki tutmak istiyoruz. Orada daha üst düzey alternatifler bakıyoruz. Zaniolo'ya da bir çok teklif var o yüzden oraya da oyuncu bakıyoruz."

TALISCA KONUSUNA DEĞİNDİ!

Anderson Talisca şu an için gündemimizde yok. Maaşı 10M€. Her şey ağustosta gündeme gelebilir. Bugün yok ama o dönemde herhangi bir sebeple gündeme gelebilir.

"LİGİ BİTİRTMEYİZ SÖZLERİ"

Keşke böyle bir açıklama yapmasaydım diyorum. Çok fazla da özür diledim. Özür dilemek çok güzel bir şeydir. Biz efendilik ettik özür diledik diye daha da üzerimize geldiler. Bu ligin gerçekliği yok diye bir ton laf edildi. Şaibe var diyenler var. Orada bana soru sordular 'Lig bu hatalarla biter mi diye?' Ben de bu cümleyi kullandım. Çağrıda bulunuyorum. Buradan ya da Avrupa'dan hakem seçelim. Kimin aleyhine ya da lehine hatalar kimin fazlaymış bakalım. Biz aleyhine en çok hata yapılan takımız. Gelin bakalım diyorum. Bunu bu şekilde yapsak çok doğru olmaz mı?

ALİ KOÇ'A FLORYA CEVABI

"Bu işin muhakkak açıklanması gerekiyor Ali Koç tarafından. Bir camianın yaptığı çok doğru proje zan altında bırakılıyor. Bana sürekli açıklama yapın dediler. Ali Koç'un bu sözleri doğru değil. Ben açıklayacağım zaten. Toplumsal bir eksikliğimiz var. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak. Florya Galatasaray'ın tapulu malı. Onun üstünde yapılan yer için bankadan kredi çekip yaptık. Böyle bir ücretle bu büyüklükteki bir arsayı kaç kulüp satın almış bilmiyorum. Arsanın üzerinde Galatasaray var. Bu çok değerli bir davranıştır. Ben yanlış bir şey yapılırsa Dursun başkanın da karşısına çıkarım dedim. Kamuya zarar verecek hiçbir şey yapmayız. Galatasaray her zaman toplumsal haklara saygı duymuştur. Beşiktaş da yaptı. Ali Bey ne açıklar bilmiyorum ama muhakkak çıkıp açıklaması gerekir."

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübünün geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında Galatasaray'ın Florya projesi için konuşmuştu. Ali Koç, "Seçimler bitsin, Florya Projesi ile ilgili de konuşacağım. Adil rekabet var mı yok mu göreceğiz" demişti.