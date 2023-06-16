Galatasaray Yönetim Kurulu Başkanvekili Erden Timur konuşuyor | CANLI

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak görev alan Erden Timur, A Spor'un konuğu.

Erden Timur, gündeme dair flaş açıklamalarda bulunuyor.

Bu canlı yayını haberimizden izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

İŞTE ERDEN TİMUR'UN AÇIKLAMALARI

Şampiyonluk yaşadık, daha bu göreve yeni geldik. Çok mutluyuz. Herkese sürekli teşekkür etmek istiyorum. Gönlümden geçen duygu o.

İnancım birinci günden itibaren vardı ve çok netti. Biz elimizden gelen en maksimumunu yapacağız ve haksızlık da yapmayacağız diyorum. Görevin nettir. Bu yüzden çok güzel bir süreç yaşayacağımızı biliyordum.

Transfer zamanı gece 1-2'ye kadar kalıyorduk. Şimdi yine başladı. Ruhen yorgun olmasak da az uyuduğumuz için yorgunluk gibi oluyor. Florya'da geçirdiğimiz zaman evdekinden fazla. Yeni bir ekip olduğumuz için herkesi birbirine yapıştırmak gerekiyor. Abilik, dostluk yapıyorsan en iyi şekilde yapman lazım.

Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde başarısız geçen yıllarımızın sıkıntılarını yaşıyoruz. Her eleme çok zor. Karşılaşacağımız takımların ligleri başlamış oluyor. Futbolda atletik ve fiziksel kapasitesi çok önemli bu takımların da bu tür oyunculara sahip olduğunu gördük. Play-off'tan çıkmamız kolay olmayacak. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak Galatasaray'ın en önemli geleneği. O müziği dinletmek için her şeyi yapacağız. tarihte ilk defa bu kadar geç bitiyor lig, ilk defa da bu kadar erken başlıyor. Amacımız Şampiyonlar Ligi'nde başarı. Bütçemizi onun için hazırladık. O olmazsa, Avrupa Ligi'nde başarı...

ERDEN TİMUR'DAN ICARDI CEVABI

Zeki, çevik, ahlaklı tanımına uyan bir isim. Icardi için gereken neyse onu yapacağız. Ama Suudi Arabistan gerçeği var önümüzde. Icardi kazancının 2 -3 katına oraya gitmez ama nereye kadar çıkarlar biliyorum. Galatasaray açısından bu durum duyugusal açıdan olursa mutlu sonuçla bitecek.