GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan flaş Zaniolo açıklaması! "Birçok teklif..."

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak görev yapan Erden Timur, A Spor'un konuğu oldu.

Zaniolo hakkında konuşan Timur; Zaniolo bu yaşta Türk futboluna gelmiş en kariyerli transfer. Bizim için çok değerli. Zaniolo'ya da bir çok teklif var o yüzden oraya da oyuncu bakıyoruz. Zaniolo'nun gitmesine karşılık alternatiflerimiz hazırladık. İnanlmaz bir futbolcu..

Hakim Ziyech bir alternatif ama bu sene kısmetli bir seneydi. Bu da artık dile kolay gelmeye başlandı. Bunlar hiç kolay isimler değil. %1 ihtimalin bile peşinden koşuyoruz. ifadelerini kullandı.