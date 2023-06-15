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TRANSFER HABERİ | Müjdeli haberi İngilizler verdi! Galatasaray Aubameyang ile anlaştı

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı kırmızılılarda gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ederken son olarak flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın uzun süredir listesinde yer alan Gabonlu yıldız golcü Aubameyang ile anlaştığı öğrenildi. Müjdeli haberi İngiliz basını duyurdu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERİ | Müjdeli haberi İngilizler verdi! Galatasaray Aubameyang ile anlaştı

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden başladı.

TRANSFER HABERİ | Müjdeli haberi İngilizler verdi! Galatasaray Aubameyang ile anlaştı

Bu anlamda sarı kırmızılılarda gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor.

TRANSFER HABERİ | Müjdeli haberi İngilizler verdi! Galatasaray Aubameyang ile anlaştı

Son olarak ise Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

TRANSFER HABERİ | Müjdeli haberi İngilizler verdi! Galatasaray Aubameyang ile anlaştı

Cimbom transferde yine Avrupa çapında ses getirmeye hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ | Müjdeli haberi İngilizler verdi! Galatasaray Aubameyang ile anlaştı

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Galatasaray, Chelsea'nin Gabonlu golcüsü Aubameyang'ı kadrosuna katacak.

TRANSFER HABERİ | Müjdeli haberi İngilizler verdi! Galatasaray Aubameyang ile anlaştı

Sarı-kırmızılı kulübün, hem Chelsea ile hem de 33 yaşındaki yıldızla anlaşma sağladığı ileri sürüldü

TRANSFER HABERİ | Müjdeli haberi İngilizler verdi! Galatasaray Aubameyang ile anlaştı

Bu sezon 15 lig maçında forma şansı bulan Aubameyang 1 gol kaydetti.

TRANSFER HABERİ | Müjdeli haberi İngilizler verdi! Galatasaray Aubameyang ile anlaştı

Yaşanan bu gelişme sarı kırmızılı camiada heyecanla karşılandı.

TRANSFER HABERİ | Müjdeli haberi İngilizler verdi! Galatasaray Aubameyang ile anlaştı

Cimbom'da futbolcunun transfer durumu büyük bir merakla beklenmeye başlandı.

TRANSFER HABERİ | Müjdeli haberi İngilizler verdi! Galatasaray Aubameyang ile anlaştı

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Pierre-Emerick Aubameyang çok yönlü bir isim.

TRANSFER HABERİ | Müjdeli haberi İngilizler verdi! Galatasaray Aubameyang ile anlaştı

Ana mevkisi santrafor olan oyuncu sağ kanat ve sol kanat pozisyonlarında görev alabiliyor.

TRANSFER HABERİ | Müjdeli haberi İngilizler verdi! Galatasaray Aubameyang ile anlaştı

Yıldız ismin bu çok yönlülüğünden teknik direktör Okan Buruk'un da faydalanmak istediği öne sürülüyor.

TRANSFER HABERİ | Müjdeli haberi İngilizler verdi! Galatasaray Aubameyang ile anlaştı

Gabonlu futbolcu kariyerinde önemli başarılara imza attı. Aubameyang'ın kariyerinde Arsenal ile FA Cup, Barcelona ile La Liga, Borussia Dortmund ile Almanya Kupası şampiyonlukları var.

TRANSFER HABERİ | Müjdeli haberi İngilizler verdi! Galatasaray Aubameyang ile anlaştı

OKAN BURUK: CHELSEA'DEN İSTEYECEĞİMİZ ÇOK OYUNCULAR VAR

Galatasaray transferde rotayı Chelsea'li yıldızlara çevirirken, teknik direktör Okan Buruk da bu konuda önemli ipuçları verdi.

TRANSFER HABERİ | Müjdeli haberi İngilizler verdi! Galatasaray Aubameyang ile anlaştı

Buruk önceki gün yaptığı açıklamada "Chelsea'de isteyeceğimiz çok fazla oyuncu var" diyerek adres gösterdi.

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