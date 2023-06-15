TRANSFER HABERİ | Müjdeli haberi İngilizler verdi! Galatasaray Aubameyang ile anlaştı

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden başladı.
Bu anlamda sarı kırmızılılarda gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor.
Son olarak ise Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.
Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden başladı.
Bu anlamda sarı kırmızılılarda gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor.
Son olarak ise Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.
Cimbom transferde yine Avrupa çapında ses getirmeye hazırlanıyor.
İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Galatasaray, Chelsea'nin Gabonlu golcüsü Aubameyang'ı kadrosuna katacak.
Sarı-kırmızılı kulübün, hem Chelsea ile hem de 33 yaşındaki yıldızla anlaşma sağladığı ileri sürüldü
Bu sezon 15 lig maçında forma şansı bulan Aubameyang 1 gol kaydetti.
Yaşanan bu gelişme sarı kırmızılı camiada heyecanla karşılandı.
Cimbom'da futbolcunun transfer durumu büyük bir merakla beklenmeye başlandı.
Galatasaray'ın gündeminde yer alan Pierre-Emerick Aubameyang çok yönlü bir isim.
Ana mevkisi santrafor olan oyuncu sağ kanat ve sol kanat pozisyonlarında görev alabiliyor.
Yıldız ismin bu çok yönlülüğünden teknik direktör Okan Buruk'un da faydalanmak istediği öne sürülüyor.
Gabonlu futbolcu kariyerinde önemli başarılara imza attı. Aubameyang'ın kariyerinde Arsenal ile FA Cup, Barcelona ile La Liga, Borussia Dortmund ile Almanya Kupası şampiyonlukları var.
OKAN BURUK: CHELSEA'DEN İSTEYECEĞİMİZ ÇOK OYUNCULAR VAR
Galatasaray transferde rotayı Chelsea'li yıldızlara çevirirken, teknik direktör Okan Buruk da bu konuda önemli ipuçları verdi.
Buruk önceki gün yaptığı açıklamada "Chelsea'de isteyeceğimiz çok fazla oyuncu var" diyerek adres gösterdi.