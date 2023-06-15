TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da yönetim Mauro Icardi için kolları sıvadı! İşte yapılan çılgın teklif

Galatasaray'da sezonun sona ermesiyle birlikte transfer çalışmaları hızlandı.
Galatasaray'da sezonun sona ermesiyle birlikte transfer çalışmaları hızlandı.
Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle dünya çapında gündem olmuştu.
Cimbom, birçok yıldızı renklerine bağlayarak sezon sonunda şampiyonluk kupasına uzanmıştı.
Mertens, Mata, Torreira, Zaniolo ve Oliveira gibi birçok dünya yıldızını takıma kazandıran sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferi Mauro Icardi olmuştu.
Galatasaray'da ilk gündem maddesi Mauro Icardi.
30 yaşındaki Arjantinli golcü, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 26 resmi maça çıktı, 23 gol atıp 8 asist yaparken 23'üncü şampiyonluğun kazanılmasında başrolü oynadı.
Yönetim, bir sezon kiralık olarak forma giyen futbolcunun bonservisini PSG'den almak için kollarını sıvarken oyuncuyla yapılan görüşmeler de devam ediyor.
Geçen sezon 750 bin euro'su Galatasaray'dan olmak üzere 6 milyon 750 bin euro kazanan Icardi için yönetim, üç sponsordan destek aldı ve maaş teklifini 7 milyon Euro'ya çıkardı.
Ayrıca, PSG'nin sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Mauro İcardi için büyük bir bonservis beklentisinin olmaması da bu fiyatta etkili oldu.
Kısa sürede Arjantinli yıldıza imza attırılması bekleniyor.
Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla 26 maça çıktı.
Arjantinli yıldız, 23 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.
Icardi'nin PSG ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
30 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri ise 19 milyon Euro.