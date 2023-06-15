Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da yönetim Mauro Icardi için kolları sıvadı! İşte yapılan çılgın teklif

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da yönetim Mauro Icardi için kolları sıvadı! İşte yapılan çılgın teklif

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da geride kalan sezon sergilediği performansla taraftarların gönlünden taht kuran Mauro Icardi için girişimler sürüyor. Sarı kırmızılı yönetim, Arjantinli yıldızı takımda tutmak için çılgın bir teklif hazırladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da yönetim Mauro Icardi için kolları sıvadı! İşte yapılan dev teklif

Galatasaray'da sezonun sona ermesiyle birlikte transfer çalışmaları hızlandı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da yönetim Mauro Icardi için kolları sıvadı! İşte yapılan dev teklif

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle dünya çapında gündem olmuştu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da yönetim Mauro Icardi için kolları sıvadı! İşte yapılan dev teklif

Cimbom, birçok yıldızı renklerine bağlayarak sezon sonunda şampiyonluk kupasına uzanmıştı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da yönetim Mauro Icardi için kolları sıvadı! İşte yapılan dev teklif

Mertens, Mata, Torreira, Zaniolo ve Oliveira gibi birçok dünya yıldızını takıma kazandıran sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferi Mauro Icardi olmuştu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da yönetim Mauro Icardi için kolları sıvadı! İşte yapılan dev teklif

Galatasaray'da ilk gündem maddesi Mauro Icardi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da yönetim Mauro Icardi için kolları sıvadı! İşte yapılan dev teklif

30 yaşındaki Arjantinli golcü, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 26 resmi maça çıktı, 23 gol atıp 8 asist yaparken 23'üncü şampiyonluğun kazanılmasında başrolü oynadı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da yönetim Mauro Icardi için kolları sıvadı! İşte yapılan dev teklif

Yönetim, bir sezon kiralık olarak forma giyen futbolcunun bonservisini PSG'den almak için kollarını sıvarken oyuncuyla yapılan görüşmeler de devam ediyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da yönetim Mauro Icardi için kolları sıvadı! İşte yapılan dev teklif

Geçen sezon 750 bin euro'su Galatasaray'dan olmak üzere 6 milyon 750 bin euro kazanan Icardi için yönetim, üç sponsordan destek aldı ve maaş teklifini 7 milyon Euro'ya çıkardı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da yönetim Mauro Icardi için kolları sıvadı! İşte yapılan dev teklif

Ayrıca, PSG'nin sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Mauro İcardi için büyük bir bonservis beklentisinin olmaması da bu fiyatta etkili oldu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da yönetim Mauro Icardi için kolları sıvadı! İşte yapılan dev teklif

Kısa sürede Arjantinli yıldıza imza attırılması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da yönetim Mauro Icardi için kolları sıvadı! İşte yapılan dev teklif

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla 26 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da yönetim Mauro Icardi için kolları sıvadı! İşte yapılan dev teklif

Arjantinli yıldız, 23 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.

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