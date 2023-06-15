Galatasaray transferde coştu! 21 milyon Euro'luk yıldız...

Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanmaya devam ediyor.
Sarı kırmızılılar yeni sezonda takviye yapacağı bölgeleri belirledi.
Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu sonrası çalışmalarını hızlandırdı.
Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanmaya devam ediyor.
Sarı kırmızılılar yeni sezonda takviye yapacağı bölgeleri belirledi.
Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu sonrası çalışmalarını hızlandırdı.
Özellikle Erden Timur'un, Avrupa futbol piyasasında yine etkin rol oynayacağı öğrenildi.
Bu doğrultuda Cimbom, geçen sezon olduğu gibi flaş yıldızları kadrosuna katabilir.
Diğer yandan Galatasaray'ın transfer gündemine ilişkin sürpriz bir gelişme yaşandı.
İtalyan basını, sarı kırmızılı ekibin bomba bir isimle ilgilendiğini duyurdu.
İşte o isim ve transferin detayları...
G.SARAY'DAN MCKENNIE HAMLESİ!
Galatasaray, bonservisi Juventus'ta bulunan ve sezonu Leeds United'da kiralık olarak geçiren Weston McKennie'yi gündemine aldı.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan ve aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün haberine göre Juventus, ABD'li orta saha için 35 milyon Euro bonservis ücreti talep ediyor.
Bu ücretin Nicolo Zaniolo'nun serbest kalma bedeliyle aynı olduğu ve futbolcuların takas durumunun da gündeme gelebileceği kaydedildi.
İtalyan temsilcisinin yeni sezonda 24 yaşındaki yıldızı takımda düşünmediği ve pazarlıklara açık olduğu ifade edildi.
Galatasaray-McKennie-Juventus arasındaki transfer üçgeninin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
Weston McKennie bu sezon toplam 41 maça çıktı.
Başarılı oyuncu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 3 asistle oynadı.
Güncel piyasa değeri 21 milyon Euro olan McKennie'nin, Juventus ile olan kontratı 2025 yılında bitecek.
1.85 boyundaki isim kariyerinde Schalke ve Dallas Academy'de de forma giymişti.