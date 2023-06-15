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Galatasaray transferde coştu! 21 milyon Euro'luk yıldız...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, transferde gaza bastı. Başkanvekili Erden Timur transfere dair dikkat çeken açıklamalar yaparken gündeme sürpriz bir isim geldi. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 12:12
Galatasaray transferde coştu! 21 milyon Euro'luk yıldız...

Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanmaya devam ediyor.

Galatasaray transferde coştu! 21 milyon Euro'luk yıldız...

Sarı kırmızılılar yeni sezonda takviye yapacağı bölgeleri belirledi.

Galatasaray transferde coştu! 21 milyon Euro'luk yıldız...

Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu sonrası çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray transferde coştu! 21 milyon Euro'luk yıldız...

Özellikle Erden Timur'un, Avrupa futbol piyasasında yine etkin rol oynayacağı öğrenildi.

Galatasaray transferde coştu! 21 milyon Euro'luk yıldız...

Bu doğrultuda Cimbom, geçen sezon olduğu gibi flaş yıldızları kadrosuna katabilir.

Galatasaray transferde coştu! 21 milyon Euro'luk yıldız...

Diğer yandan Galatasaray'ın transfer gündemine ilişkin sürpriz bir gelişme yaşandı.

Galatasaray transferde coştu! 21 milyon Euro'luk yıldız...

İtalyan basını, sarı kırmızılı ekibin bomba bir isimle ilgilendiğini duyurdu.

Galatasaray transferde coştu! 21 milyon Euro'luk yıldız...

İşte o isim ve transferin detayları...

Galatasaray transferde coştu! 21 milyon Euro'luk yıldız...

G.SARAY'DAN MCKENNIE HAMLESİ!

Galatasaray, bonservisi Juventus'ta bulunan ve sezonu Leeds United'da kiralık olarak geçiren Weston McKennie'yi gündemine aldı.

Galatasaray transferde coştu! 21 milyon Euro'luk yıldız...

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan ve aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün haberine göre Juventus, ABD'li orta saha için 35 milyon Euro bonservis ücreti talep ediyor.

Galatasaray transferde coştu! 21 milyon Euro'luk yıldız...

Bu ücretin Nicolo Zaniolo'nun serbest kalma bedeliyle aynı olduğu ve futbolcuların takas durumunun da gündeme gelebileceği kaydedildi.

Galatasaray transferde coştu! 21 milyon Euro'luk yıldız...

İtalyan temsilcisinin yeni sezonda 24 yaşındaki yıldızı takımda düşünmediği ve pazarlıklara açık olduğu ifade edildi.

Galatasaray transferde coştu! 21 milyon Euro'luk yıldız...

Galatasaray-McKennie-Juventus arasındaki transfer üçgeninin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Galatasaray transferde coştu! 21 milyon Euro'luk yıldız...

Weston McKennie bu sezon toplam 41 maça çıktı.

Galatasaray transferde coştu! 21 milyon Euro'luk yıldız...

Başarılı oyuncu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 3 asistle oynadı.

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