Varisini açıkladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Erden Timur'u Sportif AŞ'nin başına kendisinin atadığını ve kıskanması gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. 343 Digital YouTube kanalında soruları yanıtlayan Özbek, "Seçim için veliaht belirlediniz mi?" sorusuna, "Benim hizmet sürem 2024 Mayıs'ta doluyor. Galatasaray'da öyle işaret ederek başkanlık olmaz. Arkadaşlarımın hepsi son derece başarılı. Galatasaray'ın önündeki en önemli projeler, gayrimenkul projeleri. Orada da Erden Timur son derece başarılı. Sportif anlamda da basketbolda, futbolda son derece başarılı. Bu işi emanet edebileceğim arkadaşlardan bir tanesi Erden Timur" dedi

HİÇ KISKANMADIM

Bu konuda çok da yorum yapmak istemediğini kaydeden Başkan Özbek, "Çünkü herkes Galatasaray'a başkan olmak ister. Metin (Öztürk) kardeşim de istiyor, diğer arkadaşlar da istiyorlar. Ben seçici olmak istemiyorum, bunun seçimini genel kurul yapacak" diye konuştu. Dursun Özbek, "Erden Timur çok popüler hale geldi. Hiç kıskanma duygusuna kapıldınız mı?" sorusunu ise, "Erden kardeşimi Sportif A.Ş'de başkan vekilliğine ben atadım. Hepimiz Galatasaray'ın başarısı için çalışıyoruz. Galatasaray'a hizmet ettiği için onun açısından da gururlanıyorum. Kıskanmak zerre kadar aklımdan geçmiyor" ifadesini kullandı.

EN ZOR DÖNEME GİRDİK

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, başkanların en zor döneminin transfer dönemi olduğunu ifade ederken, "Galatasaray'ın geldiği seviyede çıta yüksek. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz. Taraftarın beklediği başarıyı sağlamak için önemli transferler yapmak zorundayız. Sevgili Erden de gece gündüz demeden, takımın eksiklerini gidermek için mesai harcıyor" diye konuştu.

ALİ KOÇ'A TAVSİYEDE BULUNMAM

"5 yıldır şampiyonluğu bulunmayan Başkan Ali Koç'a hangi tavsiyelerde bulunursunuz?" sorusuna, "Ben, Sn. Ali Koç'a tavsiyede bulunma durumunda değilim. Ben Galatasaray'ın başkanıyım" yanıtını veren Dursun Özbek, dışarıdaki gergin görüntünün Kulüpler Birliği toplantılarında olmadığını sözlerine ekledi.

YİNE ŞAMPİYON OLACAĞIZ!

"Süper Lig'de şampiyon olan takımların, ertesi sezon sorun yaşadığı" şeklindeki tespit üzerine Başkan Dursun Özbek, "Galatasaray her zaman başarıya odaklıdır. Dolayısıyla önümüzdeki sene de şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray. Çünkü oturmuş bir takımımız var. Eksiklerimiz de var ama eksiklerimizin giderilmesiyle taraftara keyif veren bir takım yaratmak için elimizden geleni yapıyoruz. Önümüzdeki sene de Galatasaray şampiyon olur" dedi.

MAHCUP ETMEDİK

"Cumhuriyetin 100. yılındaki şampiyonluk Galatasaray'a nasip oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, futbolcularıma, teknik kadroma, yönetim kadroma ve taraftarlarımıza... Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Önemli bir şampiyonluk. Taraftarım çok mutlu, bu mutluluğu sokaktayken görüyorum, onların mutluluğu bizim keyfimizi daha da artırıyor. Bize inananları mahcup etmedik"

HEYECANLA SÖYLEDİM

BAŞKAN Dursun Özbek, Galatasaray Cemiyeti'ndeki kutlamalarda Fenerbahçe aleyhine tezahüratlara eşlik etmesiyle ilgili "Cemiyette yaptığımız konuşmada taraftar kimliğimiz ortaya çıkmıştır. Heyecanla söylediğim sözler var. Zaman zaman bu taraftar kimliği ortaya çıkıyor" açıklamasını yaptı.