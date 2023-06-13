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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! İlk temas kuruldu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve gelecek sezon aynı başarıyı tekrar etmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de listesinde yer alan yıldız futbolcunun transferi için harekete geçti. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2023 Salı 13:57
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! İlk temas kuruldu

Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! İlk temas kuruldu

Sarı-kırmızılılarda sezonun sona ermesinin ardından gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! İlk temas kuruldu

Birçok bölgeye takviye yapması beklenen Cimbom'da önceliklerden biri stoper transferi...

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! İlk temas kuruldu

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Victor Nelsson ile yollar ayrılabilir.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! İlk temas kuruldu

Sergilediği başarılı oyunla şampiyonlukta başrol oynayan isimlerden olan Danimarkalı stopere birçok Avrupa devi talip oldu.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! İlk temas kuruldu

Yıldız oyuncudan en az 20-25 milyon Euro bandında bir bonservis bedeli bekleyen sarı-kırmızılılar, Nelsson'un ayrılık ihtimaline karşı stoper arayışlarını hızlandırdı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! İlk temas kuruldu

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme flaş bir isim geldi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! İlk temas kuruldu

Yönetim stoper transferi için rotasını İtalya'ya çevirdi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! İlk temas kuruldu

GALATASARAY'DAN BECAO HAMLESİ

Sarı-kırmızılılar, daha önce Fenerbahçe'nin temasta bulunduğu Rodrigo Becao'yu gündemine aldı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! İlk temas kuruldu

Takvim'in haberine göre; Cimbom, Brezilyalı oyuncuyla ilgili kulübü Udinese'den bilgi aldı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! İlk temas kuruldu

İtalyan kulübünün Becao için 6.5 milyon Euro bonservis beklentisi var.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! İlk temas kuruldu

27 yaşındaki oyuncu ise yıllık 3 milyon Euro istiyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! İlk temas kuruldu

Galatasaray bu rakamları indirerek transferi sonlandırmayı planlıyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! İlk temas kuruldu

Rodrigo Becao bu sezon Udinese formasıyla 28 maça çıktı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! İlk temas kuruldu

Brezilyalı stoper, 2 gol ve 1 asist kaydetti.

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