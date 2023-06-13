Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! İlk temas kuruldu

Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılarda sezonun sona ermesinin ardından gözler yaz transfer dönemine çevrildi.
Birçok bölgeye takviye yapması beklenen Cimbom'da önceliklerden biri stoper transferi...
Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Victor Nelsson ile yollar ayrılabilir.
Sergilediği başarılı oyunla şampiyonlukta başrol oynayan isimlerden olan Danimarkalı stopere birçok Avrupa devi talip oldu.
Yıldız oyuncudan en az 20-25 milyon Euro bandında bir bonservis bedeli bekleyen sarı-kırmızılılar, Nelsson'un ayrılık ihtimaline karşı stoper arayışlarını hızlandırdı.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme flaş bir isim geldi.
Yönetim stoper transferi için rotasını İtalya'ya çevirdi.
GALATASARAY'DAN BECAO HAMLESİ
Sarı-kırmızılılar, daha önce Fenerbahçe'nin temasta bulunduğu Rodrigo Becao'yu gündemine aldı.
Takvim'in haberine göre; Cimbom, Brezilyalı oyuncuyla ilgili kulübü Udinese'den bilgi aldı.
İtalyan kulübünün Becao için 6.5 milyon Euro bonservis beklentisi var.
27 yaşındaki oyuncu ise yıllık 3 milyon Euro istiyor.
Galatasaray bu rakamları indirerek transferi sonlandırmayı planlıyor.
Rodrigo Becao bu sezon Udinese formasıyla 28 maça çıktı.
Brezilyalı stoper, 2 gol ve 1 asist kaydetti.
Becao'nun Udinese ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
Tecrübeli savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.