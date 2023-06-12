TRANSFER HABERİ | Çizme basını yazdı! Galatasaray Nelsson'un alternatifini İtalya'da buldu

Süper Lig devlerinden Galatasaray geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlamayı başardı.
Sarı kırmızılılarda Süper Lig şampiyonluğunun yankıları devam ediyor.
Diğer yandan Cimbom gelecek sezon için kolları sıvadı.
Süper Lig devlerinden Galatasaray geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlamayı başardı.
Sarı kırmızılılarda Süper Lig şampiyonluğunun yankıları devam ediyor.
Diğer yandan Cimbom gelecek sezon için kolları sıvadı.
Sarı kırmızılılarda yaşanılan şampiyonluğun ardından pek çok isim transferde yakın takibe alındı.
Bu futbolculardan birisi ise Victor Nelsson.
Danimarkalı futbolcu gösterdiği performansla pek çok takımın ilgisini çekerken sarı kırmızılılar oyuncunun ayrılığı halinde alternatif isimlere yöneldi.
Bu anlamda İtalyan basınından flaş iddia gündeme geldi.
Çizme basınında yer alan habere göre; Victor Nelsson'un takımdan ayrılması ihtimaline karşılık yeni bir stoper almak isteyen Cimbom, Udinese'nin 22 yaşındaki Arjantinli stoperi Nehuen Perez'i gündemine aldı.
Gelen bilgilere göre Galatasaray, Nehuen Perez'in menajeriyle temasa geçti.
Ayrıca yer alan haberde futbolcunun eski kulübü olan İspanyol ekibi Atletico Madrid'in bu sezon 10, gelecek sezon 12.5 ve sonraki sezon 15 milyon euroya oyuncuyu geri alma maddesi olduğuna yer verildi.
Futbolcunun adının Galatasaray ile anılmasının ardından Arjantinli oyuncuyla ilgili araştırmalar hız kazandı.
NEHUEN PEREZ KİMDİR?
Nehuen Perez futbola Arjantin ekibi Argentinos'un altyapısında başladı. Ardından Atletico Madrid'in yolunu tuttu.
Kariyerinde sonrasında; Famalicao, Granada ve Udinese formalarını terletti.
22 yaşındaki Nehuen Perez çok yönlü olmasıyla da dikkat çekiyor.
Ana mevkisi stoper olan oyuncu sağ bek pozisyonunda da görev alabiliyor.