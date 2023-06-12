Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Çizme basını yazdı! Galatasaray Nelsson'un alternatifini İtalya'da buldu

TRANSFER HABERİ | Çizme basını yazdı! Galatasaray Nelsson'un alternatifini İtalya'da buldu

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da gelecek sezon için kadro planlaması başladı. Cimbom'da takıma katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ediyor. Bu anlamda sarı kırmızılılarda takımdan ayrılması gündemde yer alan isimlerden birisi de Danimarkalı stoper Victor Nelsson. Cimbom'da futbolcunun alternatifi olarak sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 19:30
TRANSFER HABERİ | Çizme basını yazdı! Galatasaray Nelsson'un alternatifini İtalya'da buldu

Süper Lig devlerinden Galatasaray geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlamayı başardı.

TRANSFER HABERİ | Çizme basını yazdı! Galatasaray Nelsson'un alternatifini İtalya'da buldu

Sarı kırmızılılarda Süper Lig şampiyonluğunun yankıları devam ediyor.

TRANSFER HABERİ | Çizme basını yazdı! Galatasaray Nelsson'un alternatifini İtalya'da buldu

Diğer yandan Cimbom gelecek sezon için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ | Çizme basını yazdı! Galatasaray Nelsson'un alternatifini İtalya'da buldu

Sarı kırmızılılarda yaşanılan şampiyonluğun ardından pek çok isim transferde yakın takibe alındı.

TRANSFER HABERİ | Çizme basını yazdı! Galatasaray Nelsson'un alternatifini İtalya'da buldu

Bu futbolculardan birisi ise Victor Nelsson.

TRANSFER HABERİ | Çizme basını yazdı! Galatasaray Nelsson'un alternatifini İtalya'da buldu

Danimarkalı futbolcu gösterdiği performansla pek çok takımın ilgisini çekerken sarı kırmızılılar oyuncunun ayrılığı halinde alternatif isimlere yöneldi.

TRANSFER HABERİ | Çizme basını yazdı! Galatasaray Nelsson'un alternatifini İtalya'da buldu

Bu anlamda İtalyan basınından flaş iddia gündeme geldi.

TRANSFER HABERİ | Çizme basını yazdı! Galatasaray Nelsson'un alternatifini İtalya'da buldu

Çizme basınında yer alan habere göre; Victor Nelsson'un takımdan ayrılması ihtimaline karşılık yeni bir stoper almak isteyen Cimbom, Udinese'nin 22 yaşındaki Arjantinli stoperi Nehuen Perez'i gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ | Çizme basını yazdı! Galatasaray Nelsson'un alternatifini İtalya'da buldu

Gelen bilgilere göre Galatasaray, Nehuen Perez'in menajeriyle temasa geçti.

TRANSFER HABERİ | Çizme basını yazdı! Galatasaray Nelsson'un alternatifini İtalya'da buldu

Ayrıca yer alan haberde futbolcunun eski kulübü olan İspanyol ekibi Atletico Madrid'in bu sezon 10, gelecek sezon 12.5 ve sonraki sezon 15 milyon euroya oyuncuyu geri alma maddesi olduğuna yer verildi.

TRANSFER HABERİ | Çizme basını yazdı! Galatasaray Nelsson'un alternatifini İtalya'da buldu

Futbolcunun adının Galatasaray ile anılmasının ardından Arjantinli oyuncuyla ilgili araştırmalar hız kazandı.

TRANSFER HABERİ | Çizme basını yazdı! Galatasaray Nelsson'un alternatifini İtalya'da buldu

NEHUEN PEREZ KİMDİR?

Nehuen Perez futbola Arjantin ekibi Argentinos'un altyapısında başladı. Ardından Atletico Madrid'in yolunu tuttu.

TRANSFER HABERİ | Çizme basını yazdı! Galatasaray Nelsson'un alternatifini İtalya'da buldu

Kariyerinde sonrasında; Famalicao, Granada ve Udinese formalarını terletti.

TRANSFER HABERİ | Çizme basını yazdı! Galatasaray Nelsson'un alternatifini İtalya'da buldu

22 yaşındaki Nehuen Perez çok yönlü olmasıyla da dikkat çekiyor.

TRANSFER HABERİ | Çizme basını yazdı! Galatasaray Nelsson'un alternatifini İtalya'da buldu

Ana mevkisi stoper olan oyuncu sağ bek pozisyonunda da görev alabiliyor.

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