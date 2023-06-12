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Torbalar belli oldu

İstanbul’daki final maçının ardından Şampiyonlar Ligi’ne katılacak takımlar şekillendi. Boş 6 koltuk için G.Saray da adaylar arasında.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
Torbalar belli oldu

Şampıyonlar Ligi'nde İnter'i 1-0 mağlup eden Manchester City şampiyonluğa ulaştı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan final maçı hafızalara kazınırken artık gözler yeni sezona çevrildi. Şampiyon olan takımın da belli olmasıyla Şampiyonlar Ligi'ne gelecek sezon gruplardan katılacak olan takımlar büyük oranda belli oldu. Şampiyon City, Barcelona ile birlikte 1. torbada kendisine yer buldu. Buna karşılık finalist İnter, Real Madrid ve Manchester United ile birlikte ikinci torbadan kuraya dahil oldu. Öte yandan bu sezon ikinci eleme turundan turnuvaya katılacak olan Galatasaray, 3 ön elemeyi geçmesi halinde torbaya girecek 6 takımdan birisi olacak. Sarı-kırmızılı ekip, gruplara adını yazdırması halinde büyük olasılıkla 4. torbada kendisine yer bulacak.

1. TORBA: Barcelona, Manchester City, Napoli, Bayern, Psg, Benfica, Sevilla, Feyenoord

2. TORBA: Real Madrid, M. United, Inter, Dortmund, A. Madrid, Leipzig, Porto, Arsenal

3. TORBA: Shakhtar, Salzburg, Milan, Lazio, KIzılyıldız

4. TORBA: Real Sociedad, Celtic, Newcastle, Union Berlin, Lens

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