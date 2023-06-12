GALATASARAY HABERLERİ - Kiralık gitmişti! Okan Buruk'tan dönüş izni

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da yeni sezonun transfer çalışmaları hız kazandı.
Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da yeni sezonun transfer çalışmaları hız kazandı.
Sarı-kırmızılılarda, geçtiğimiz sezon başında birçok isim kiralık olarak farklı takımlara gönderilmişti.
Sabah'ta yer alan habere göre 2021-22'de Süper Lig'i 13. bitiren Galatasaray'da birçok oyuncu kiralık olarak gönderilirken Taylan Antalyalı'ya dönüş izni çıktı.
Ankaragücü'nde 32 maçta 3 gol atıp 5 kez de asist yapan 28 yaşındaki orta saha, G.Saray ile birlikte kampa katılacak ve Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında denenecek.
Kiralıktan dönen diğer isimlerden Cicaldau, Luyindama ve Oğulcan ise kadroda düşünülmüyor.
Morutan ve Emre Kılınç için ise Okan Buruk henüz bir değerlendirme yapmadı.
TAYLAN ANTALYALI KİMDİR?
8 Ocak 1995 tarihinde Muğla'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Muğlaspor altyapısında başladı.
Ardından sırasıyla Bucaspor, Gençlerbirliği, Kayseri Erciyesspor, Hacettepe, BB Erzurumspor formaları giydi.
2019 yılında BB Erzurumspor'dan bedelsiz şekilde Galatasaray'a geldi.
Sarı-kırmızılı formayla 102 karşılaşmada görev alan Taylan, 2 gol atarken 9 da asist kaydetti.
Taylan Antalyalı, geride bıraktığımız sezonu Ankaragücü'nde kiralık olarak geçirdi.
Orta sahada ön libero olarak görev yapan 28 yaşındaki deneyimli futbolcunun boyu 1.80 cm...
Oyuncunun Galatasaray'la olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
Taylan'ın güncel piyasa değeri ise 2.3 milyon euro...