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GALATASARAY HABERLERİ - Kiralık gitmişti! Okan Buruk'tan dönüş izni

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılarda, geride bıraktığımız sezon birçok isim kiralık gönderilmişti. Teknik direktör Okan Buruk, o ismin geri dönüşüne onay verdi. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 14:51
GALATASARAY HABERLERİ - Kiralık gitmişti! Okan Buruk'tan dönüş izni

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da yeni sezonun transfer çalışmaları hız kazandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kiralık gitmişti! Okan Buruk'tan dönüş izni

Sarı-kırmızılılarda, geçtiğimiz sezon başında birçok isim kiralık olarak farklı takımlara gönderilmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Kiralık gitmişti! Okan Buruk'tan dönüş izni

Sabah'ta yer alan habere göre 2021-22'de Süper Lig'i 13. bitiren Galatasaray'da birçok oyuncu kiralık olarak gönderilirken Taylan Antalyalı'ya dönüş izni çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kiralık gitmişti! Okan Buruk'tan dönüş izni

Ankaragücü'nde 32 maçta 3 gol atıp 5 kez de asist yapan 28 yaşındaki orta saha, G.Saray ile birlikte kampa katılacak ve Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında denenecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Kiralık gitmişti! Okan Buruk'tan dönüş izni

Kiralıktan dönen diğer isimlerden Cicaldau, Luyindama ve Oğulcan ise kadroda düşünülmüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Kiralık gitmişti! Okan Buruk'tan dönüş izni

Morutan ve Emre Kılınç için ise Okan Buruk henüz bir değerlendirme yapmadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kiralık gitmişti! Okan Buruk'tan dönüş izni

TAYLAN ANTALYALI KİMDİR?

8 Ocak 1995 tarihinde Muğla'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Muğlaspor altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kiralık gitmişti! Okan Buruk'tan dönüş izni

Ardından sırasıyla Bucaspor, Gençlerbirliği, Kayseri Erciyesspor, Hacettepe, BB Erzurumspor formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Kiralık gitmişti! Okan Buruk'tan dönüş izni

2019 yılında BB Erzurumspor'dan bedelsiz şekilde Galatasaray'a geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Kiralık gitmişti! Okan Buruk'tan dönüş izni

Sarı-kırmızılı formayla 102 karşılaşmada görev alan Taylan, 2 gol atarken 9 da asist kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Kiralık gitmişti! Okan Buruk'tan dönüş izni

Taylan Antalyalı, geride bıraktığımız sezonu Ankaragücü'nde kiralık olarak geçirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Kiralık gitmişti! Okan Buruk'tan dönüş izni

Orta sahada ön libero olarak görev yapan 28 yaşındaki deneyimli futbolcunun boyu 1.80 cm...

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