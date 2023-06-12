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Galatasaray eski gözdesi için harekete geçti!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, golcü transferi konusunda önemli bir adım attı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sarı-kırmızılıların Lyon'dan ayrılan Moussa Dembele için nabız yokladığını duyurdu. Dembele transferinde Galatasaray'ın birçok rakibi bulunuyor. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 18:37
ARDA AKDENİZ
Galatasaray eski gözdesi için harekete geçti!

Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray eski gözdesi için harekete geçti!

Sarı-kırmızılılar, hem ligde, hem Avrupa'da yarışacak olması sebebiyle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Galatasaray eski gözdesi için harekete geçti!

Mauro Icardi'nin durumunun belirsizliği ve Bafetimbi Gomis'in takımdan ayrılması, Cimbom için forvet transferini elzem haline getirdi.

Galatasaray eski gözdesi için harekete geçti!

Aslan'ın daha önce de kadrosuna katmak için uğraştığı Moussa Dembele ismi yeniden gündeme geldi.

Galatasaray eski gözdesi için harekete geçti!

Söz konusu gelişmeyi İtalyan gazeteci Fabrizio Romano duyurdu.

Galatasaray eski gözdesi için harekete geçti!

Romano, Lyon'la sözleşmesi sona eren Dembele'nin birçok kulüpten teklif aldığını söyledi.

Galatasaray eski gözdesi için harekete geçti!

Romano, ayrıca Galatasaray'ın Fransız golcünün transfer koşulları hakkında bilgi topladığını açıkladı.

Galatasaray eski gözdesi için harekete geçti!

Galatasaray'ın yanı sıra Everton'ın da 26 yaşındaki futbolcunun şartlarını sorduğu ifade edildi.

Galatasaray eski gözdesi için harekete geçti!

Suudi Arabistan'dan bazı kulüplerin de Dembele'nin durumunu takip ettiği aktarıldı.

Galatasaray eski gözdesi için harekete geçti!

1996 doğumlu olan Fransız golcü, kariyerinde İngiliz ekiplerinden Fulham'da başladı.

Galatasaray eski gözdesi için harekete geçti!

2016 yılında Fulham'dan Celtic'e transfer oldu.

Galatasaray eski gözdesi için harekete geçti!

İskoç ekibinde oynadığı 2 yılda 94 maça çıkıp, 51 gol 18 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray eski gözdesi için harekete geçti!

2018-19 sezonu başında Celtic'ten Lyon'a geçti.

Galatasaray eski gözdesi için harekete geçti!

Golcü oyuncu, Fransız ekibinde 2018-23 yılları arasında oynadığı 172 maçta, 50 kez fileleri havalandırdı. 19 kez gol pası verdi.

Galatasaray eski gözdesi için harekete geçti!

Dembele, ayrıca 2020-21 sezonunun ikinci yarısında Atletico Madrid'de kiralık olarak forma giydi.

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