Galatasaray eski gözdesi için harekete geçti!

Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılılar, hem ligde, hem Avrupa'da yarışacak olması sebebiyle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.
Mauro Icardi'nin durumunun belirsizliği ve Bafetimbi Gomis'in takımdan ayrılması, Cimbom için forvet transferini elzem haline getirdi.
Aslan'ın daha önce de kadrosuna katmak için uğraştığı Moussa Dembele ismi yeniden gündeme geldi.
Söz konusu gelişmeyi İtalyan gazeteci Fabrizio Romano duyurdu.
Romano, Lyon'la sözleşmesi sona eren Dembele'nin birçok kulüpten teklif aldığını söyledi.
Romano, ayrıca Galatasaray'ın Fransız golcünün transfer koşulları hakkında bilgi topladığını açıkladı.
Galatasaray'ın yanı sıra Everton'ın da 26 yaşındaki futbolcunun şartlarını sorduğu ifade edildi.
Suudi Arabistan'dan bazı kulüplerin de Dembele'nin durumunu takip ettiği aktarıldı.
1996 doğumlu olan Fransız golcü, kariyerinde İngiliz ekiplerinden Fulham'da başladı.
2016 yılında Fulham'dan Celtic'e transfer oldu.
İskoç ekibinde oynadığı 2 yılda 94 maça çıkıp, 51 gol 18 asistlik bir performans sergiledi.
2018-19 sezonu başında Celtic'ten Lyon'a geçti.
Golcü oyuncu, Fransız ekibinde 2018-23 yılları arasında oynadığı 172 maçta, 50 kez fileleri havalandırdı. 19 kez gol pası verdi.
Dembele, ayrıca 2020-21 sezonunun ikinci yarısında Atletico Madrid'de kiralık olarak forma giydi.
Bu sezon 28 maça çıkan yıldız oyuncu, sadece 3 kez golle buluşabildi.