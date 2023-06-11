Yeni dönem

Galatasaray Kulübü'nde tüzük tadil tasarısının görüşüldüğü olağanüstü genel kurul toplantısı yapıldı. Genel kurulda, yönetim kurulu ve diğer kurulların görev sürelerinin üç yıldan iki yıla indirilmesi, yıllık olağan genel kurullarda mali ve idari bakımdan ayrı yapılan ibra uygulamasının tek bir ibra oylaması şeklinde düzenlenmesi, kulüp faaliyet yılının Galatasaray Sportif AŞ faaliyet yılı ile uyumlu olarak 1 Haziran tarihinde başlayıp, 31 Mayıs tarihinde sona erecek şekilde değiştirilmesi ve kurumsal takvimin buna uygun olarak güncellenmesi gibi maddeler kabul edildi.

KONUŞMAKTA ZORLANDI

Başkan Dursun Özbek, oylamanın ardından yaptığı teşekkür konuşmasında çok duygulu olduğunu dile getirerek, "Hepinize çok teşekkür ediyorum. Galatasaray'da oluşturmak istediğimiz hava, sevgi ikliminin vücut bulduğu için çok sevinçliyim. Duygusal bir durumdayım, duygularımı ifade etmekte zorlanıyorum. Size ne söz verdiysek ne vadettiysek hepsini harfi harfine yerine getireceğimizden emin olun. Bunun için ant içtik. Size mahcup olmamak için elimizden gelen her şeyin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Yaşasın Galatasaray" ifadelerini kullandı.