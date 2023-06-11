TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Nijeryalı golcüye kanca!

Galatasaray için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.
Galatasaray için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.
Daily Post gazetesinde yer alan habere göre; Nijeryalı forvet Paul Onuachu, Premier Lig'de küme düşen Southampton'dan ayrılmaya hazırlanıyor.
Union Berlin ve Türk devi Galatasaray oyuncunun imzasıyla ilgileniyor.
Onuachu'ya ayrıca, Suudi Arabistan tarafı AlTaawoun da istiyor.
Onuachu, ocak ayında Belçika Pro Ligi takımlarından KRC Genk'ten İngiliz ekibine katıldı.
2.02 boyunda 29 yaşında...
Bu sezon 33 maçta oynadı.
Tecrübeli oyuncu bu mücadelelerde 17 gol kaydetti.
Nijeryalı oyuncunun piyasa değeri 17 milyon euro
Onuachu, milli takımı ile 19 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.