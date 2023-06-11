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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Nijeryalı golcüye kanca!

Yeni sezonda forvet hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. İngiliz basını sarı kırmızılıların Nijeryalı golcü için harekete geçtiğini duyurdu. İşte detaylar... | GS TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2023 Pazar 06:50
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Nijeryalı golcüye kanca!

Galatasaray için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Nijeryalı golcüye kanca!

Daily Post gazetesinde yer alan habere göre; Nijeryalı forvet Paul Onuachu, Premier Lig'de küme düşen Southampton'dan ayrılmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Nijeryalı golcüye kanca!

Union Berlin ve Türk devi Galatasaray oyuncunun imzasıyla ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Nijeryalı golcüye kanca!

Bu sezon 33 maçta oynadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Nijeryalı golcüye kanca!

Tecrübeli oyuncu bu mücadelelerde 17 gol kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Nijeryalı golcüye kanca!

Nijeryalı oyuncunun piyasa değeri 17 milyon euro

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